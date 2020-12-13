Uzmanlar zehir listesini açıkladı... Beyin hücrelerini öldürüyor

Günlük alışkanlıklarımız kadar beslenmemiz de beyin hücrelerini etkiliyor. Tükettiğimiz besinlerin beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkilediği ortaya çıktı. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. Peki, beyin hücrelerini öldüren besinler nelerdir? Beyin sağlığını korumak için hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte detaylar...