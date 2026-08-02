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Kılık değiştirmek alçak terörist Burkay Karatepe’yi kurtaramadı: Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cüyü ele veren detay

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Kılık değiştirmek alçak terörist Burkay Karatepe’yi kurtaramadı: Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cüyü ele veren detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişimi nedeniyle aranan FETÖ’cü alçak Burkay Karatepe’nin dün gerçekleşen operasyonla yakalanmasının ardından, MİT'in yürüttüğü titiz takibin detayları ortaya çıktı. Saç ve sakalını değiştirip şapkayla kamufle olmaya çalışan hain teröristin, MİT’in yüz tanıma sistemi sayesinde şehirdeki kameralara 14 kez takıldığı ve adım adım izlenerek hücresinin tespit edildiği öğrenildi.

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Foto - Kılık değiştirmek alçak terörist Burkay Karatepe’yi kurtaramadı: Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cüyü ele veren detay

15 Temmuz’da Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki firari FETÖ’cü alçak Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından, MİT ve emniyet birimlerinin yürüttüğü nefes kesen takip sürecinin ayrıntıları netleşti. Kırmızı bültenle aranan ve darbe gecesinden bu yana firari olan ihraç helikopter pilotu FETÖ’cü hain köpek, tanınmamak için kılıktan kılığa girse de devletin yüksek teknolojisinden kaçamadı. Afyonkarahisar’da saklandığı hücre evinde dün paketlenen teröristin, kent merkezindeki hareketliliğinin MİT’in yüz tanıma sistemi üzerinden gün gün kayda alındığı belirlendi.

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Foto - Kılık değiştirmek alçak terörist Burkay Karatepe’yi kurtaramadı: Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cüyü ele veren detay

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yüz tanıma sistemleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladı.

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Foto - Kılık değiştirmek alçak terörist Burkay Karatepe’yi kurtaramadı: Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cüyü ele veren detay

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen helikopter pilotu yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MİT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu.

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Foto - Kılık değiştirmek alçak terörist Burkay Karatepe’yi kurtaramadı: Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cüyü ele veren detay

MİT'İN YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE TESPİT EDİLDİ MİT'in yüz tanıma sistemi sayesinde kent merkezinde Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişi, yüzde 77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Karatepe olduğu belirlenince yakın takibe alındı.

#5
Foto - Kılık değiştirmek alçak terörist Burkay Karatepe’yi kurtaramadı: Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cüyü ele veren detay

Darbe girişiminden bu yana firari olan terörist Karatepe, yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin yüzde 65 ile yüzde 83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti.

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Foto - Kılık değiştirmek alçak terörist Burkay Karatepe’yi kurtaramadı: Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cüyü ele veren detay

Aynı zamanda kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin, saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi.

#7
Foto - Kılık değiştirmek alçak terörist Burkay Karatepe’yi kurtaramadı: Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cüyü ele veren detay

Teknik takiple saklandığı hücre evi de ortaya çıkarılan FETÖ'cü Karatepe, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemi, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanılıyor.

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Yorumlar

Erdal Çelik

Beni hâlâ şu düşündürüyor bu memlekette PKK yüzde elli ( CHP ) oy nasıl! Aldı? Devletimin buna bir çare üretmesi gerekiyor " israfı engelleyip iman dersi Risale-i nurları ceza evlerinden başlayıp bütün devlet okullarında ders vermelidir Yoksa tik tok bizi İsrail'den önce bitirerek
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