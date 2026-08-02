Kılık değiştirmek alçak terörist Burkay Karatepe’yi kurtaramadı: Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cüyü ele veren detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişimi nedeniyle aranan FETÖ’cü alçak Burkay Karatepe’nin dün gerçekleşen operasyonla yakalanmasının ardından, MİT'in yürüttüğü titiz takibin detayları ortaya çıktı. Saç ve sakalını değiştirip şapkayla kamufle olmaya çalışan hain teröristin, MİT’in yüz tanıma sistemi sayesinde şehirdeki kameralara 14 kez takıldığı ve adım adım izlenerek hücresinin tespit edildiği öğrenildi.