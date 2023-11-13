Uzmanlar üstüne basa basa uyarıyor! Rekolteyi tam yüzde 50 yükselten formül

Ama bu kendine döllenen dediğimiz hububat çeşitlerde hala da Avrupa'nın bir miktar gerisindeyiz. Bunun için de özellikle çiftçilerimize yeni çeşitlere ait tohumları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ülkemizde tohumda dışa bağımlıyız söylemleri var ama aslında böyle bir şey yok. Biz hiç yurt dışından tohum almasak dahi, yurt içerisinde kendi üretimimiz için kendi çiftçimizin ihtiyacı yeterli miktarda sertifikalı tohumu üretebiliriz. Ama bu bir ticarettir hem ithalat hem ihracat yapacaksınız. Aynı zamanda son zamanlarda ihracat rakamlarına baktığımız zaman ihracatımız ithalatımızı geçmiş durumda. Artık Türkiye 65'in üzerinde ülkeye tohum ihraç eden bir teknolojik bir altyapıya sahip oldu" ifadelerini kullandı.