Uzmanlar üstüne basa basa uyarıyor! Rekolteyi tam yüzde 50 yükselten formül

Bahattin Bozkurt, "Bugün 22 milyon ton hububat tohumu üretiyoruz. Eğer sertifikalı ve dekara verimi 500 kiloya yaklaşan bir çeşidin sertifikalı tohumluğu kullanırsak, sadece 50 kilo dönümde artı verim sağladığı zaman ülkemizdeki hububat üretiminin ne kadar artacağını görürüz. Yani sertifikalı tohum kullanıldığı sürece verimde en az yüzde 30'a varan bir artış sağlıyoruz. Sertifikalı tohum özellikle hububatta kendine döllenen dediğimiz bitkilerde 2002 yılında 45 bin ton üretimimiz, şu anda 1 milyon 450 bin tonlara yükseldi. Kullanım oranlarımız da eskiden yüzde 20'den, yüzde 65'e vardı. Hibrit çeşitlerde de sertifikalı tohum yüzde 100 civarındaydı.