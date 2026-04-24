  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlan etti: Her 3 kişiden 1'i risk altında... Aşılamayla 5 milyon ölümün önüne geçiliyor Buralarda yaşayanlar bayram ediyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri Kalbinizin yeni reçetesi: Tansiyon ve şekeri dengeleyen 7 mükemmel dokunuş İran’ın dinî lideri Hamaney’le ilgili iddia ortalığı fena karıştırdı: Estetik olup... Türkiye'nin inşaat deviyle ilgili beklenmedik gelişme: İflas kararı kaldırıldı Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan AK Parti ve MHP yorumu: Büyük operasyon ihtimali var Sağlık Bakanlığı'ndan İran'a ikinci etap insani yardım amaçlı tıbbi malzeme gönderildi! Hafif ekşimsi aromasıyla... Pekmeze rakip o bitki: Demir depoları doluyor Trump’ın “vur” emri altın fiyatlarını allak bullak etti! Bir ilk yaşanabilir Ünlü profesörden şok açıklama: KAAN’ın tamamlanmasını beklemeyecekler, acil tedbir almalıyız
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
Allah sayınızı artırsın! 11 yaşındaki Ömer Sabri 8 ayda hafız oldu
IHA Giriş Tarihi:

Allah sayınızı artırsın! 11 yaşındaki Ömer Sabri 8 ayda hafız oldu

Kütahya'da henüz ortaokul çağında olan 11 yaşındaki Ömer Sabri Akpolat, yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlayarak azmi ve disiplinli çalışmasıyla tüm gençlere örnek oldu.

#1
Kütahya İl Müftülüğü Emir Sultan Kur'an Kursu'nda eğitim gören 11 yaşındaki Ömer Sabri Akpolat kısa sürede elde ettiği başarıyla takdir topladı. Akpolat, yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlayarak "hafız" unvanını almaya hak kazandı. Hafızlık sürecinin kendisi için oldukça yoğun ve yorucu geçtiğini ifade eden Akpolat, bu sürecin zaman zaman kendisine sekiz aydan çok daha uzunmuş gibi hissettirdiğini dile getirdi. Disiplinli bir çalışma programı uyguladığını belirten genç hafız, çoğu zaman geceleri az uyuduğunu, sabah namazı öncesi ve sonrasında ders çalışmaya devam ettiğini söyledi.

#2
Derslerine büyük bir ciddiyetle hazırlandığını vurgulayan Akpolat, "Bu iş sadece zekâyla olmuyor, çok çalışmak gerekiyor. Bazen 3-4 saat uyuyarak derslerime hazırlandım. Her gün düzenli şekilde çalıştım" dedi.

#3
Yaklaşık bir ay sonra gireceği hafızlık sınavına hazırlandığını belirten Akpolat, hedeflerinin bununla sınırlı olmadığını ifade etti. Eğitim hayatına aynı kararlılıkla devam edeceğini dile getiren başarılı öğrenci, ortaokul sürecinde LGS'ye hazırlanarak Kartal İmam Hatip Lisesi'ni kazanmak istediğini, uzun vadede ise bilim insanı olmayı hedeflediğini söyledi. Kendisine destek olan ailesine, öğretmenlerine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Akpolat, diğer öğrencilere de çok çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu.

#4
Ömer Sabri Akpolat'ın sınıf öğretmeni Mustafa Oktay Sarı, öğrencisinin kursa ilk geldiği günden itibaren dikkat çektiğini belirtti. Akpolat'ın öğrenme isteği ve azmiyle kısa sürede fark oluşturduğunu ifade eden Sarı, "Kendisini denedik, sınırlarını zorladık. Verdiğimiz her görevi başarıyla yerine getirdi. Bu başarısı, azmin ve disiplinli çalışmanın somut bir göstergesidir. Arkadaşlarına da örnek oldu" diye konuştu.

#5
ur'an Kursu yöneticisi Mehmet Oruç ise Akpolat'ın kısa sürede hafızlığını tamamlamasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Öğrencinin büyük bir gayret gösterdiğini belirten Oruç, "Ömer Sabri, kendi ifadelerinde de dile getirdiği gibi az uyuyarak, sürekli çalışarak bu başarıya ulaştı. Hiçbir zaman dersini aksatmadı. Bu da emeğin karşılığının mutlaka alındığını gösteriyor. İnşallah 11 Mayıs'ta gireceği sınavda da başarılı olarak hafızlık belgesini alacak" ifadelerini kullandı. Kütahya İl Müftülüğü Kur'an Kursları Müdürü Fatih Demirkaya da Akpolat'ın başarısının diğer öğrenciler için önemli bir örnek teşkil ettiğini belirterek, "Ömer Sabri kardeşimizin bu kısa sürede hafızlığını tamamlaması, diğer öğrencilerimiz açısından da motivasyon kaynağıdır. Kendisini tebrik ediyor, yapılacak sınavda da başarılar diliyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23