Allah sayınızı artırsın! 11 yaşındaki Ömer Sabri 8 ayda hafız oldu

ur'an Kursu yöneticisi Mehmet Oruç ise Akpolat'ın kısa sürede hafızlığını tamamlamasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Öğrencinin büyük bir gayret gösterdiğini belirten Oruç, "Ömer Sabri, kendi ifadelerinde de dile getirdiği gibi az uyuyarak, sürekli çalışarak bu başarıya ulaştı. Hiçbir zaman dersini aksatmadı. Bu da emeğin karşılığının mutlaka alındığını gösteriyor. İnşallah 11 Mayıs'ta gireceği sınavda da başarılı olarak hafızlık belgesini alacak" ifadelerini kullandı. Kütahya İl Müftülüğü Kur'an Kursları Müdürü Fatih Demirkaya da Akpolat'ın başarısının diğer öğrenciler için önemli bir örnek teşkil ettiğini belirterek, "Ömer Sabri kardeşimizin bu kısa sürede hafızlığını tamamlaması, diğer öğrencilerimiz açısından da motivasyon kaynağıdır. Kendisini tebrik ediyor, yapılacak sınavda da başarılar diliyoruz" dedi.