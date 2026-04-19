Uzmanlar Talat Atilla ile Memleket'te değerlendirdi: Çocuğunuzda bu belirtiler varsa aman...

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları Türkiye’nin gündemine otururken, çocukların korunmasına yönelik dijital ve psikolojik önlemler tartışılmaya devam ediyor. tv100’de Talat Atilla ile Memleket Programı’nda bu hafta, dijital mecralarda yapılması planlanan düzenlemeler ve çocukların nasıl korunacağı masaya yatırıldı. Programa katılan uzmanlar, hem teknolojinin sınırsız etkisine hem de çocukların ruhsal durumuna dikkat çekti.