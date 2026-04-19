Uzmanlar Talat Atilla ile Memleket'te değerlendirdi: Çocuğunuzda bu belirtiler varsa aman...

Çocuğunuzda bu belirtiler varsa aman dikkat uyarıları gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları sonrası çocukların dijital dünyadaki güvenliği yeniden gündemde. tv100’de konuşan uzmanlar, yapay zekayla birlikte içeriklerin sınırsız hale geldiğini belirtirken, kontrolsüz erişimin risklerine dikkat çekti. Klinik Psikolog Sibel Cesur Akyunak ise “çok öfkeli, yalnız, umutsuz ve tepkisel” çocuk profili karışımının tehlikeli olduğuna vurgu yaparak ebeveynleri uyardı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları Türkiye’nin gündemine otururken, çocukların korunmasına yönelik dijital ve psikolojik önlemler tartışılmaya devam ediyor. tv100’de Talat Atilla ile Memleket Programı’nda bu hafta, dijital mecralarda yapılması planlanan düzenlemeler ve çocukların nasıl korunacağı masaya yatırıldı. Programa katılan uzmanlar, hem teknolojinin sınırsız etkisine hem de çocukların ruhsal durumuna dikkat çekti.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, özellikle yapay zekanın gelişimiyle birlikte dijital dünyada sınırların neredeyse ortadan kalktığını vurguladı. Ergün, “Özellikle yapay zekanın da devreye girmesiyle birlikte sınırsız bir yapılabilirlik ortaya çıkmış durumda” ifadelerini kullanarak, çocukların bu içeriklere kontrolsüz erişiminin ciddi riskler barındırdığını söyledi.

Çocukların dijital materyallere erişimi konusunda daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini belirten Ergün, “Belli yaşın altındaki çocukların dijital materyallere erişimi konusunda birtakım önlemler alınmalı” diyerek düzenleme ihtiyacına işaret etti.

Klinik Psikolog Sibel Cesur Akyunak ise konunun yalnızca dijital erişimle sınırlı olmadığını, çocukların psikolojik durumunun da belirleyici olduğunu ifade etti.

Akyunak, risk altındaki çocuk profiline dikkat çekerek, “Bizim için sorun olabilecek çocuklar; çok öfkeli, çok yalnız, çok umutsuz ve çok tepkisel olanlardır. Bu karışım çok tehlikelidir” dedi.

Bu tür durumlarda çocukların davranışlarının öngörülemez hale gelebileceğini vurgulayan Akyunak, “Bu karışım olduğunda, çocuğun nerede ne yapacağı konusunda çok da fazla fikriniz olmayabilir” sözleriyle ailelerin ve kurumların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

