  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim hamlesi! Seçim kulisleri kızışıyor: Beklenmedik hareket! Yoldan geçerken durdurup istiyorlar! Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat Savaş haberleri çocukları olumsuz etkiliyor! Uzman isim 'acilen bunları' yapın uyarısında bulundu... Cem Küçük'ten canlı yayında Türkiye için beklenmedik savunma sanayi uyarısı: Acilen... Katar'ı kurtaran 120 saniye! Ne olduysa iki dakikada oldu Doğu Asya ülkesinden artan gerilim nedeniyle İran için sürpriz karar! Çok konuşulacak gelişme: Fenerbahçe'yi 'Saran' tehlike! Tedesco sonrası başkan da... Türkiye'den Patriot tepkisi: Talihsiz ve zamansız Devis Vasquez ile ilgili gündeme oturacak 'detayı' duyurdular: Sergen Yalçın karar verecek Yangına karşı koruma temizliği
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Doğu Asya ülkesinden artan gerilim nedeniyle İran için sürpriz karar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğu Asya ülkesinden artan gerilim nedeniyle İran için sürpriz karar!

Doğu Asya ülkesinden artan gerilim nedeniyle İran için sürpriz karar çıktı.

#1
Foto - Doğu Asya ülkesinden artan gerilim nedeniyle İran için sürpriz karar!

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'in saldırılarının ardından Orta Doğu'da yükselen gerilim sebebiyle İran'a seyahat yasağı uygulandığını duyurdu.

#2
Foto - Doğu Asya ülkesinden artan gerilim nedeniyle İran için sürpriz karar!

Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik seyahat uyarısının güncellendiği bildirildi.

#3
Foto - Doğu Asya ülkesinden artan gerilim nedeniyle İran için sürpriz karar!

Açıklamada, vatandaşlara ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunulan 3'üncü seviye seyahat uyarısının, seyahat yasağına yükseltildiği belirtildi.

#4
Foto - Doğu Asya ülkesinden artan gerilim nedeniyle İran için sürpriz karar!

Bakanlık, ayrıca İran'ı izinsiz ziyaret eden veya İran'da kalan Kore vatandaşlarının, ilgili yasalar gereğince cezalandırılabileceği uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti
Gündem

İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonlarda, Tahran yönetiminin savaş tarihine geçecek ilginç bir "aldatma" taktiği kullandığ..
Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu
Gündem

Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye yapılan testlerin sonucu belli oldu...
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren saldırıların mimarı Trump’ın nükleer bir felaketi tetikleyecek adımları, ABD Senatosu’nda mercek altına alın..
Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor
Gündem

Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, şu an zay..
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!
Gündem

Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!

İşgalci israil ordusunun sözcülüğünü yapan kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında itiraf dolu açıklamaların ardından tabancayı ..
Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...
Gündem

Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin huzur ve güven ortamını sadece geçmişin miras..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23