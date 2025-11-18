Ünlü Süper Lig takımının dev ismi Osimhen'de Fenerbahçe müjdesi ulaştı: Resmen açıkladı...

  • İSTANBUL
Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjde gibi haber geldi. Yıldız golcünün Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali çok yüksek.

Nijerya Milli Takımında yine sakatlanan Victor Osimhen için Galatasaray teyakkuzda. Sarı-kırmızılı sağlık ekibi, oyuncunun durumunu an be an takip ediyor. Gelen bilgilere göre ise Osimhen'in sakatlığı korkulan düzeyde değil ve Fenerbahçe derbisine kadar tamamen iyileşebilecek.

Bu arada Galatasaray'ın Osimhen için özel uçak göndereceği ve Çarşamba günü İstanbul'a getireceği belirtiliyor.

Öte yandan Galatasaray'daki sakat oyuncuların son durumu ise şu şekilde:

• İlkay Gündoğan; özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. İlkay, antrenmanın bazı bölümlerinde takımla bazı bölümlerinde ise bireysel çalışıyor. • Yunus Akgün; geçirdiği ameliyat dolayısıyla bir süre daha sahalardan uzak kalacak. • Kaan Ayhan; kontrolleri yapılacak. 2 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor. Kaan da derbide kadroda olmayabilir. • Berkan Kutlu; 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. • Victor Osimhen; ödem bulunuyor. Yıldız golcünün durumu ödemin dağılmasından sonra netlik kazanacak. Hamstring kası (arka adele) sakatlığı şüphesi olan Osimhen'in Çarşamba günü MR’a girmesi bekleniyor. • Abdülkerim Bardakcı; ciddi bir durum yok. Deneyimli savunma oyuncusunun, Gençlerbirliği maçında 11'de olması bekleniyor.

