Ünlü Süper Lig takımının dev ismi Osimhen'de Fenerbahçe müjdesi ulaştı: Resmen açıkladı...

• İlkay Gündoğan; özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. İlkay, antrenmanın bazı bölümlerinde takımla bazı bölümlerinde ise bireysel çalışıyor. • Yunus Akgün; geçirdiği ameliyat dolayısıyla bir süre daha sahalardan uzak kalacak. • Kaan Ayhan; kontrolleri yapılacak. 2 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor. Kaan da derbide kadroda olmayabilir. • Berkan Kutlu; 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. • Victor Osimhen; ödem bulunuyor. Yıldız golcünün durumu ödemin dağılmasından sonra netlik kazanacak. Hamstring kası (arka adele) sakatlığı şüphesi olan Osimhen'in Çarşamba günü MR’a girmesi bekleniyor. • Abdülkerim Bardakcı; ciddi bir durum yok. Deneyimli savunma oyuncusunun, Gençlerbirliği maçında 11'de olması bekleniyor.