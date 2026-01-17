  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni Sır gibi saklanan sır: İlk kez oluyor... Güneş'i geride bıraktı! İsrail alçaklıkta çıtayı yukarı çıkardı! Ateşkes ihlaline siyonist övgü Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor Kaliforniya Valisi'nden Trump uyarısı: 'Eğer sesimizi çıkarmazsak..' Bazı ürünler gelecekte su yetersizliği yüzünden verimi yüzde 40'a kadar düşürebilir!
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin diplomatik başarısı İngiliz basınında manşetleri süsledi.

#1
Foto - Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni

İngiltere'nin öncü gazetelerinden The Guardian'a göre, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Umman ABD'nin İran'a yönelik olası hava saldırılarının Orta Doğu genelinde geniş çaplı ve kontrol edilmesi zor bir savaşı tetikleyebileceği endişesiyle Washington'a son dakika diplomatik uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni

Haberde Türkiye'nin Orta Doğu'yu geniş çaplı ve kontrol edilmesi güç bir çatışmanın eşiğine getirebilecek ABD-İran geriliminde kritik bir diplomatik rol üstlendiğine vurgu yapıldı.

#3
Foto - Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni

"KAOS UYARISI" SALDIRIYI ŞİMDİLİK ERTELETTİ - The Guardian'a göre, uzun süredir ABD'nin müttefiki olan bu ülkelerin ortak mesajı, Donald Trump'ı çarşamba gecesi planlanan askeri seçeneği şimdilik askıya almaya ikna etti. Suudi Arabistan, çekinceleri nedeniyle ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırı için kendi hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini Washington'a bildirdi.

#4
Foto - Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni

RİYAD-ANKARA ARASI YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ - Habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, perşembe günü İran, Umman ve Türkiye'deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaparak tansiyonun düşürülmesi için temaslarını yoğunlaştırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Washington ile Tahran arasında diyalog çağrısında bulunarak, ABD ve İran'ın meseleyi doğrudan ya da arabulucular aracılığıyla çözmesini umduklarını ve süreci yakından izlediklerini söyledi.

#5
Foto - Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni

İngiltere merkezli gazeteye göre, İran'ın "direniş ekseni" olarak bilinen bölgesel vekil ağını desteklemeyi sürdürmesi, Filistin meselesinde iki devletli çözüme mesafeli durması ve BAE'nin hak iddia ettiği, Körfez İş birliği Konseyi'nin de desteklediği üç ada üzerindeki anlaşmazlıklar, Tahran ile Körfez ülkeleri arasındaki siyasi mesafeyi koruyor.

#6
Foto - Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni

ARAKÇİ'NİN ARAP BAŞKENTLERİ TURU İLİŞKİLERİ YUMUŞATTI - Buna karşın The Guardian, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Arap başkentlerine yaptığı ziyaretlerin ilişkileri kısmen iyileştirdiğine dikkat çekti. Arakçi'nin geçen yıl Bahreyn'i ziyaret etmesi, 2010'dan bu yana ülkeye giden ilk İranlı bakan olması açısından sembolik önem taşıdı. Arakçi ayrıca, diplomatik ilişkilerin 2016'da koptuğu Mısır'a da geçen yıl dört kez gitti.

#7
Foto - Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni

KÖRFEZ ÜLKELERİ DENİZ TRAFİĞİ RİSKİNDEN ENDİŞELİ - Haberde, tüm Körfez ülkelerinin İran'ın Körfez'deki deniz trafiğini aksatabilecek adımlar atma ihtimalinin farkında olduğu vurgulandı. Tahran'ın bu potansiyel risk üzerinden bölge ülkeleriyle diplomatik kaldıraç oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

#8
Foto - Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni

KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNDE PERSONEL ÇEKİLMESİ - ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssü olan El-Udeyd Hava Üssü'nün Katar'da bulunduğunu hatırlatan The Guardian, tansiyonun yükseldiği çarşamba günü Washington'un üsten kilit personelini geri çektiğini aktardı. Habere göre, İran'ın saldırı halinde bölgedeki ABD üslerini hedef alacağı yönündeki açık tehditleri, Washington'un sabit kara ve deniz üslerinin aynı zamanda birer kırılganlık kaynağı olabileceğini de ortaya koyuyor.

#9
Foto - Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni

Analizde, birçok ülkenin İran destekli vekil güçlerin Lübnan, Irak ve Yemen'deki faaliyetlerinden rahatsız olsa da, İran'da rejimin çökmesini, kontrolsüz bir demokratik geçişin ya da ülkenin parçalanması ihtimalinin de gerçekleşmesini istemediği ifade edildi. Kaynak: Sabah.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
Lüksün adresine kötü karne: Hijyen notu dibe vurdu
Gıda

Lüksün adresine kötü karne: Hijyen notu dibe vurdu

İki Michelin yıldızlı Ynyshir restoranı, lüks fiyatlarına rağmen hijyen denetiminden yalnızca bir puan alırken, şef Gareth Ward sonuçları “S..
Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba
Gündem

Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba

ABD, Gazze Barış Kurulu'nda yer alacak üyeleri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye'yi kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ..
Başkan Erdoğan ile MÜSİAD arasında kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan ile MÜSİAD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23