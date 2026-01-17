Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni

RİYAD-ANKARA ARASI YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ - Habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, perşembe günü İran, Umman ve Türkiye'deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaparak tansiyonun düşürülmesi için temaslarını yoğunlaştırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Washington ile Tahran arasında diyalog çağrısında bulunarak, ABD ve İran'ın meseleyi doğrudan ya da arabulucular aracılığıyla çözmesini umduklarını ve süreci yakından izlediklerini söyledi.