  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni Sır gibi saklanan sır: İlk kez oluyor... Güneş'i geride bıraktı! İsrail alçaklıkta çıtayı yukarı çıkardı! Ateşkes ihlaline siyonist övgü Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor Kaliforniya Valisi'nden Trump uyarısı: 'Eğer sesimizi çıkarmazsak..' Bazı ürünler gelecekte su yetersizliği yüzünden verimi yüzde 40'a kadar düşürebilir!
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Sır gibi saklanan sır: İlk kez oluyor... Güneş'i geride bıraktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sır gibi saklanan sır: İlk kez oluyor... Güneş'i geride bıraktı!

Jüpiter'in derinliklerinde saklanan sır ortaya çıktı. Güneş'i bile geride bırakan işte o araştırma...

#1
Foto - Sır gibi saklanan sır: İlk kez oluyor... Güneş'i geride bıraktı!

Güneş Sistemi'nin dev gezegeni Jüpiter hakkında bildiğiniz her şeyi unutun! Yüzyıllardır süren o devasa fırtınaların altında saklanan gizem sonunda çözüldü ve ortaya çıkan gerçek, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Gaz devinin ulaşılmaz derinliklerinde, Güneş'ten bile daha yoğun miktarda bulunan o "hayati" elementin izine rastlandı.

#2
Foto - Sır gibi saklanan sır: İlk kez oluyor... Güneş'i geride bıraktı!

Chicago Üniversitesi ve NASA Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülen yeni bir çalışma, Jüpiter'in atmosferine dair bugüne kadarki en kapsamlı simülasyonu ortaya koydu. The Planetary Science Journal'da yayımlanan araştırmaya göre, Jüpiter'in Güneş'ten yaklaşık 1,5 kat daha fazla oksijen barındırdığı hesaplandı.

#3
Foto - Sır gibi saklanan sır: İlk kez oluyor... Güneş'i geride bıraktı!

Bu yeni model, gezegenin oksijen oranının Güneş'in üçte biri kadar olduğunu savunan eski teorileri tamamen çürütüyor.

#4
Foto - Sır gibi saklanan sır: İlk kez oluyor... Güneş'i geride bıraktı!

Araştırmacılar, hem karmaşık kimyasal reaksiyonları hem de akışkanlar dinamiğini ilk kez tek bir modelde birleştirerek Jüpiter'in kalın bulut tabakasının altına sanal olarak inmeyi başardı.

#5
Foto - Sır gibi saklanan sır: İlk kez oluyor... Güneş'i geride bıraktı!

Tespit edilen yüksek oksijen oranı (büyük ölçüde su formunda), Jüpiter'in Güneş Sistemi'nin oluşumu sırasında nerede ve nasıl şekillendiğine dair kritik ipuçları sunuyor. Ayrıca çalışma, Jüpiter atmosferindeki gazların dikey hareketinin sanılandan 35-40 kat daha yavaş gerçekleştiğini göstererek gezegen biliminde yeni bir tartışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
Lüksün adresine kötü karne: Hijyen notu dibe vurdu
Gıda

Lüksün adresine kötü karne: Hijyen notu dibe vurdu

İki Michelin yıldızlı Ynyshir restoranı, lüks fiyatlarına rağmen hijyen denetiminden yalnızca bir puan alırken, şef Gareth Ward sonuçları “S..
Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba
Gündem

Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba

ABD, Gazze Barış Kurulu'nda yer alacak üyeleri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye'yi kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ..
Başkan Erdoğan ile MÜSİAD arasında kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan ile MÜSİAD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23