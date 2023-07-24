2023-07-24 18:56:00 Uzmanından öneri: Kahvaltıda tüketenlerde göbekten eser kalmıyor! Özellikleri mest ediyor, gören şaşırıyor
Obezite hızla artıyor ve tüm dünyada en büyük sorun haline gelmiş durumda. Hazır gıda tüketimi, az hareketlilik ve şeker tüketiminin artmasıyla obezite sorunu en büyük hastalık haline geldi. Özellikle göbekte oluşan yağlanma kadınların en çok şikayetçi olduğu konu haline geldi. Sizde hızlı bir şekilde kilo vermek ve göbek yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu listesini uygulayabilirsiniz.