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Uzmanından öneri: Kahvaltıda tüketenlerde göbekten eser kalmıyor! Özellikleri mest ediyor, gören şaşırıyor

2023-07-24 18:56:00
Uzmanından öneri: Kahvaltıda tüketenlerde göbekten eser kalmıyor! Özellikleri mest ediyor, gören şaşırıyor

Obezite hızla artıyor ve tüm dünyada en büyük sorun haline gelmiş durumda. Hazır gıda tüketimi, az hareketlilik ve şeker tüketiminin artmasıyla obezite sorunu en büyük hastalık haline geldi. Özellikle göbekte oluşan yağlanma kadınların en çok şikayetçi olduğu konu haline geldi. Sizde hızlı bir şekilde kilo vermek ve göbek yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu listesini uygulayabilirsiniz.

#1
Foto - Uzmanından öneri: Kahvaltıda tüketenlerde göbekten eser kalmıyor! Özellikleri mest ediyor, gören şaşırıyor

Siz de aldığınız kiloları bir türlü veremiyorsanız Canan Karatay'ın yıllardır önermiş olduğu beslenme listesine göz atabilirsiniz. Kadınların genellikle şikayetçi olduğu göbek yağlarını vermek oldukça zor. Ne kadar diyet yapsanız da göbeğiniz bir türlü erimez. Göbek yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız mutlaka bu besinleri sabah kahvaltılarında tüketmenizi öneriyoruz.

#2
Foto - Uzmanından öneri: Kahvaltıda tüketenlerde göbekten eser kalmıyor! Özellikleri mest ediyor, gören şaşırıyor

KAHVALTIDA BUNLARI YİYİN GÖBEĞİNİZDEN KURTULUN! Kilo vermeyle ilgili önerilerde bulunan Karatay'ın kahvaltılarda tüketilmesi gereken besin listesi: posta'da yer alan haberde: Ekmek ve hamur işlerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Karatay, kahvaltıda az pişmiş 2 yumurta, menemen, omlet, mıhlama, pastırma yumurta yapılabilir. Fakat bunların yanında ekmek, poğaça, simit vs. yenmemesi gerektiğini, bir ince çay bardağında fındık, fıstık, ceviz, badem veya yerfıstığı tüketilmesini gerektiğini söylediği aktarıldı.

#3
Foto - Uzmanından öneri: Kahvaltıda tüketenlerde göbekten eser kalmıyor! Özellikleri mest ediyor, gören şaşırıyor

KİLO VERMENİN PÜF NOKTALARI! Yaş, kilo, boy, fiziksel aktivite düzeyi ve vücut analizinize göre uygun bir beslenme programı takip edin. Açlık hissettiğinizde bisküvi, kek, börek vb. gıdaların yerine önce bir bardak su içmek ve meyve, kepekli kraker, yoğurt, beyaz peynir, kuru erik, 3–4 adet ceviz gibi hafif ve sindirimi kolay yiyecekler atıştırın. 3 ara öğün ve 3 ana öğün yemeyi alışkanlık edinin ve asla aç kalmayın. Günde ortalama 45 dakika yürüyüş yapın. Günde 8–10 bardak su için.

#4
Foto - Uzmanından öneri: Kahvaltıda tüketenlerde göbekten eser kalmıyor! Özellikleri mest ediyor, gören şaşırıyor

Kan şekerini hızla yükseltip düşürmeyen, tokluk hissi veren, kepekli ve lifli yiyecekleri tercih edin. Üç beyazı (şeker-un-tuz) listenizden çıkartın. Kızartmayı sofranızdan uzaklaştırın, onun yerine ızgara, haşlama ve buğulama türüne yer verin. Uyku düzeninizi dengede tutun. Çok uyku kadar uykusuzluk da kilo aldırır, çünkü az uyku sinir sisteminin dengesini bozar, stres yaratır ve bu da paralel olarak atıştırma eğilimlerini arttırır. Reçeli kendi öz şekeriyle yapın.

#5
Foto - Uzmanından öneri: Kahvaltıda tüketenlerde göbekten eser kalmıyor! Özellikleri mest ediyor, gören şaşırıyor

Sigara, kahve ve kafeinli içecekler kan şekerini düşürerek şekerli gıdalara saldırmaya neden olduğu için bunlardan uzak durun. Hazır gıdalar ve asitli içecekleri hayatınızdan çıkarın. Zayıflama ilaçlarından kaçının. Çünkü bitkisel zayıflama ilaçları; vücutta B1 vitamini (thiamin) eksikliğine yol açıyor, karbonhidrat metabolizmasını etkiliyor, istem dışı göz kayması, yürümede dengesizlik ve sinirlilik gibi sinir sistemi bozuklukları yaratır.

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