Uzmanından dikkat çeken uyarı! Sürekli yorgunluk ve üşüme o hastalığın habercisi

"Haşimato yalnızca tiroid bezini ilgilendiren bir hastalık değil" Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Acıbadem Ortopedia Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemile Feyza Elbistan, tiroid bezinin metabolizma üzerinde önemli bir rolü bulunduğunu ifade ederek, "Boynun ön kısmında bulunan tiroid bezi, salgıladığı hormonlarla enerji kullanımından kilo kontrolüne, bağırsakların çalışmasından cilt ve saç sağlığına, hatta zihinsel performansa kadar birçok sistemi düzenler. Haşimato tiroidinde ise bağışıklık sistemi yanlışlıkla tiroid bezine saldırır. Zamanla tiroid bezinin hormon üretme kapasitesi azalır. Bu durum hastalarda halsizlik, kilo vermekte zorlanma, saç dökülmesi, cilt kuruluğu, kabızlık, üşüme ve halk arasında ‘beyin sisi’ olarak bilinen dikkat ve konsantrasyon sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle Haşimato yalnızca tiroid bezini ilgilendiren bir hastalık değil, tüm vücudu etkileyebilen otoimmün bir süreçtir" dedi.