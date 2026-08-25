Uzmanından dikkat çeken uyarı! Sürekli yorgunluk ve üşüme o hastalığın habercisi

"Yanlış beslenme alışkanlıkları hastalığı tetikleyen faktörler arasında yer alabiliyor" Hastalığın ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın tek başına belirleyici olmadığını kaydeden Elbistan, "Viral enfeksiyonlar, gebelik ve doğum sonrası hormonal değişiklikler, kronik stres, D vitamini ve selenyum eksikliği ile yanlış beslenme alışkanlıkları hastalığı tetikleyen faktörler arasında yer alabiliyor" diye konuştu. Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde ilk bakılan değerlerden birinin TSH olduğunu belirten Elbistan, yalnızca TSH değerine bakılarak tedavi başlanmasının doğru olmadığını söyleyerek, "TSH, beynin tiroid bezine ‘daha fazla hormon üret’ komutu vermek için salgıladığı bir hormondur ve tiroidin nasıl çalıştığı hakkında önemli ipuçları verir. Ancak tek başına TSH değerine bakarak ömür boyu ilaç başlanması doğru bir yaklaşım değildir. Özellikle TSH değerinin hafif yüksek olduğu durumlarda hastanın şikâyetleri, serbest T4 düzeyi, tiroid antikorları, yaşı, gebelik durumu ve kalp-damar riskleri birlikte değerlendirilmelidir. Bazı hastalarda düzenli takip yeterli olurken, bazı hastalarda ise tedaviye başlanması gerekebilir. Bu nedenle tedavi kararı laboratuvar sonucundan çok, hastanın bütüncül değerlendirilmesiyle verilmelidir" ifadelerini kullandı. "Hastalıkla mücadelede hasta ve hekim aynı takımın parçasıdır"