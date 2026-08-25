  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski obüsler emekliye ayrılacak: Güney Kore’den cillop gibi yenileri alınıyor Uzmanından dikkat çeken uyarı! Sürekli yorgunluk ve üşüme o hastalığın habercisi Ünlü mafya liderine güpegündüz suikast! Olay yerinde hayatını kaybetti: İşte korkunç anlar Kötü haberi 'maalesef' diyerek verdi: Türkiye'ye faturası 20 milyar doları bulabilir Okuttuğu kitaplara bakın! Kuytul gençleri böyle zehirlemiş Aziz Başkan resmen çıldırdı! Çuvalla para dağıtacak İthal yumurta can aldı: 200’den fazla kişi hastanelik Sabah gözünüzü baş ağrısıyla açıyorsanız dikkat! Nedeni sadece yorgunluk olmayabilir Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Uzmanından dikkat çeken uyarı! Sürekli yorgunluk ve üşüme o hastalığın habercisi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Uzmanından dikkat çeken uyarı! Sürekli yorgunluk ve üşüme o hastalığın habercisi

Acıbadem Ortopedia Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemile Feyza Elbistan, sürekli yorgunluk, kilo vermekte zorlanma, saç dökülmesi ve üşüme gibi şikâyetlerin yoğun çalışma temposu veya strese bağlanabildiğini belirterek, "Bu belirtilerin toplumda özellikle kadınlarda sık görülen Haşimato tiroidinin işareti olabilir" ifadesini kullandı.

#1
Foto - Uzmanından dikkat çeken uyarı! Sürekli yorgunluk ve üşüme o hastalığın habercisi

Vücudun enerji kullanımından kilo kontrolüne, saç ve cilt sağlığından zihinsel performansa kadar birçok sistemi etkileyen tiroid bezinin bağışıklık sistemi tarafından yanlışlıkla hedef alınmasıyla ortaya çıkan Haşimato tiroidi, özellikle kadınlarda sık görülüyor.

#2
Foto - Uzmanından dikkat çeken uyarı! Sürekli yorgunluk ve üşüme o hastalığın habercisi

"Haşimato yalnızca tiroid bezini ilgilendiren bir hastalık değil" Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Acıbadem Ortopedia Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemile Feyza Elbistan, tiroid bezinin metabolizma üzerinde önemli bir rolü bulunduğunu ifade ederek, "Boynun ön kısmında bulunan tiroid bezi, salgıladığı hormonlarla enerji kullanımından kilo kontrolüne, bağırsakların çalışmasından cilt ve saç sağlığına, hatta zihinsel performansa kadar birçok sistemi düzenler. Haşimato tiroidinde ise bağışıklık sistemi yanlışlıkla tiroid bezine saldırır. Zamanla tiroid bezinin hormon üretme kapasitesi azalır. Bu durum hastalarda halsizlik, kilo vermekte zorlanma, saç dökülmesi, cilt kuruluğu, kabızlık, üşüme ve halk arasında ‘beyin sisi’ olarak bilinen dikkat ve konsantrasyon sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle Haşimato yalnızca tiroid bezini ilgilendiren bir hastalık değil, tüm vücudu etkileyebilen otoimmün bir süreçtir" dedi.

#3
Foto - Uzmanından dikkat çeken uyarı! Sürekli yorgunluk ve üşüme o hastalığın habercisi

"Yanlış beslenme alışkanlıkları hastalığı tetikleyen faktörler arasında yer alabiliyor" Hastalığın ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın tek başına belirleyici olmadığını kaydeden Elbistan, "Viral enfeksiyonlar, gebelik ve doğum sonrası hormonal değişiklikler, kronik stres, D vitamini ve selenyum eksikliği ile yanlış beslenme alışkanlıkları hastalığı tetikleyen faktörler arasında yer alabiliyor" diye konuştu. Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde ilk bakılan değerlerden birinin TSH olduğunu belirten Elbistan, yalnızca TSH değerine bakılarak tedavi başlanmasının doğru olmadığını söyleyerek, "TSH, beynin tiroid bezine ‘daha fazla hormon üret’ komutu vermek için salgıladığı bir hormondur ve tiroidin nasıl çalıştığı hakkında önemli ipuçları verir. Ancak tek başına TSH değerine bakarak ömür boyu ilaç başlanması doğru bir yaklaşım değildir. Özellikle TSH değerinin hafif yüksek olduğu durumlarda hastanın şikâyetleri, serbest T4 düzeyi, tiroid antikorları, yaşı, gebelik durumu ve kalp-damar riskleri birlikte değerlendirilmelidir. Bazı hastalarda düzenli takip yeterli olurken, bazı hastalarda ise tedaviye başlanması gerekebilir. Bu nedenle tedavi kararı laboratuvar sonucundan çok, hastanın bütüncül değerlendirilmesiyle verilmelidir" ifadelerini kullandı. "Hastalıkla mücadelede hasta ve hekim aynı takımın parçasıdır"

#4
Foto - Uzmanından dikkat çeken uyarı! Sürekli yorgunluk ve üşüme o hastalığın habercisi

Haşimato tedavisinin yalnızca tiroid ilacının dozunu ayarlamaktan ibaret olmadığını vurgulayan Elbistan, "Beslenme alışkanlıkları, D vitamini ve demir gibi vitamin-mineral düzeyleri, metabolik durum ve yaşam tarzı da tedavinin önemli parçalarıdır. Güncel yaklaşım, hastayı sadece reçeteyle değil, yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte değerlendirmeyi gerektiriyor. Haşimato tedavisinde kalıcı başarı yalnızca ilaçla değil; düzenli takip, doğru beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve hastanın tedaviye aktif katılımıyla mümkün oluyor. Hastalıkla mücadelede hasta ve hekim aynı takımın parçasıdır" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bağdat’tan Tahran ve Riyad’a ortak güvenlik konseyi önerisi
Dünya

Bağdat’tan Tahran ve Riyad’a ortak güvenlik konseyi önerisi

Irak yönetimi, İran ile Suudi Arabistan arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla üç ülkenin yer alacağı ortak bir koordinasyon..
ABD’ye füze hezimetini hatırlatan çıkış! Devrim Muhafızları'ndan olay iddia: "Amerika artık yenildi!"
Gündem

ABD’ye füze hezimetini hatırlatan çıkış! Devrim Muhafızları'ndan olay iddia: "Amerika artık yenildi!"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Hüseyin Muhebi, Kerec kentinde düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın ekon..
Zonguldak'ta tarım işçileri ile köylüler birbirine girdi! Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi!
Gündem

Zonguldak'ta tarım işçileri ile köylüler birbirine girdi! Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi!

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde mevsimlik tarım işçileri ile köy sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Çocuklar arasında..
Tüm vatandaşlar davetli! Beştepe Millet Camisi’nde Mevlid-i Nebi programı
İSLAM

Tüm vatandaşlar davetli! Beştepe Millet Camisi’nde Mevlid-i Nebi programı

Beştepe Millet Camisi’nde Mevlid-i Nebi Gecesi dolayısıyla özel program düzenlenecek...
Haaretz: Türkiye ile savaşın sonucunu hiç düşünen oldu mu? Netanyahu, hepimizi ateşe sürüklüyor!
Dünya

Haaretz: Türkiye ile savaşın sonucunu hiç düşünen oldu mu? Netanyahu, hepimizi ateşe sürüklüyor!

Terör devleti İsrail’in gazetesi Haaretz, Binyamin Netanyahu'nun bütün ülkeyi "Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği" konusunda İsr..
Tahran'dan Washington'a ağır tehdit! İran'dan ABD'ye "enerji tesislerinizi vururuz" misillemesi!
Gündem

Tahran'dan Washington'a ağır tehdit! İran'dan ABD'ye "enerji tesislerinizi vururuz" misillemesi!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Rıza Muhibbi, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülke altyapısına yönelik gerçek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23