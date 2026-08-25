Eski obüsler emekliye ayrılacak: Güney Kore’den cillop gibi yenileri alınıyor

K9MH, paletli K9 Thunder ailesinden geliştirilen tekerlekli ve kendinden tahrikli 155 mm'lik bir obüs sistemi. ABD ordusunun yeni sistemden beklentilerinin başında, mevcut çekili M777'lere kıyasla daha yüksek hareket kabiliyeti geliyor. Modern savaş alanında dronlar ve radarlar topçu mevzilerinin daha hızlı tespit edilmesine neden olduğu için, ateş ettikten sonra kısa sürede bölgeden ayrılabilmek giderek daha önemli hale geliyor. Yeni sistemin ilk olarak Stryker tugay muharebe ekiplerinde değerlendirilmesi, ardından diğer hareketli ve piyade tugaylarında kullanılması planlanıyor.