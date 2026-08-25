Eski obüsler emekliye ayrılacak: Güney Kore’den cillop gibi yenileri alınıyor
ABD ordusu, yıllardır envanterinde bulunan çekili topçu sistemlerini emekliye ayırarak hareket kabiliyeti yüksek yeni silahlara geçiş yapmak için düğmeye bastı. Bu kapsamda Güney Koreli savunma devi Hanwha’nın geliştirdiği tekerlekli K9 Mobile Howitzer (K9MH) sistemleri, ordunun yeni Mobile Tactical Cannon programı için resmi olarak seçildi. İlk aşamada milyonlarca dolarlık prototip üretim anlaşmaları imzalanırken, yeni nesil obüslerin test sürecinin ardından Amerikan tugaylarında aktif olarak görev yapacağı açıklandı.