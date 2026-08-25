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Eski obüsler emekliye ayrılacak: Güney Kore’den cillop gibi yenileri alınıyor

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Eski obüsler emekliye ayrılacak: Güney Kore’den cillop gibi yenileri alınıyor

ABD ordusu, yıllardır envanterinde bulunan çekili topçu sistemlerini emekliye ayırarak hareket kabiliyeti yüksek yeni silahlara geçiş yapmak için düğmeye bastı. Bu kapsamda Güney Koreli savunma devi Hanwha’nın geliştirdiği tekerlekli K9 Mobile Howitzer (K9MH) sistemleri, ordunun yeni Mobile Tactical Cannon programı için resmi olarak seçildi. İlk aşamada milyonlarca dolarlık prototip üretim anlaşmaları imzalanırken, yeni nesil obüslerin test sürecinin ardından Amerikan tugaylarında aktif olarak görev yapacağı açıklandı.

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Foto - Eski obüsler emekliye ayrılacak: Güney Kore’den cillop gibi yenileri alınıyor

ABD ordusu, yıllardır kullandığı çekili topçu sistemlerinin yerine daha hızlı hareket edebilen yeni bir silah arayışında önemli bir adım attı. Güney Kore merkezli Hanwha'nın geliştirdiği tekerlekli K9 Mobile Howitzer (K9MH), ordunun yeni Mobile Tactical Cannon programı için seçildi. İlk aşamada 6 adet 155 mm'lik prototip üretilecek.

#2
Foto - Eski obüsler emekliye ayrılacak: Güney Kore’den cillop gibi yenileri alınıyor

Anlaşmanın ilk kısmının değeri yaklaşık 100,3 milyon dolar. ABD ordusunun 12 sistem daha istemesine imkan veren seçenek de kullanılırsa toplam sayı 18'e, anlaşmanın toplam potansiyel değeri ise yaklaşık 262,9 milyon dolara çıkabilecek. Ancak bu aşamada K9MH'nin yüzlerce adet satın alınmasına yönelik nihai seri üretim kararı verilmiş değil; araçlar önce kapsamlı testlerden geçirilecek.

#3
Foto - Eski obüsler emekliye ayrılacak: Güney Kore’den cillop gibi yenileri alınıyor

K9MH, paletli K9 Thunder ailesinden geliştirilen tekerlekli ve kendinden tahrikli 155 mm'lik bir obüs sistemi. ABD ordusunun yeni sistemden beklentilerinin başında, mevcut çekili M777'lere kıyasla daha yüksek hareket kabiliyeti geliyor. Modern savaş alanında dronlar ve radarlar topçu mevzilerinin daha hızlı tespit edilmesine neden olduğu için, ateş ettikten sonra kısa sürede bölgeden ayrılabilmek giderek daha önemli hale geliyor. Yeni sistemin ilk olarak Stryker tugay muharebe ekiplerinde değerlendirilmesi, ardından diğer hareketli ve piyade tugaylarında kullanılması planlanıyor.

#4
Foto - Eski obüsler emekliye ayrılacak: Güney Kore’den cillop gibi yenileri alınıyor

Askerler prototipleri gerçekçi muharebe koşullarını taklit eden denemelerde kullanarak performansını, güvenilirliğini ve bakım-destek ihtiyaçlarını ölçecek. Test ve değerlendirme sürecinin yaklaşık dört yıl sürmesi bekleniyor. Hanwha, sistemin yalnızca Güney Kore'den gönderilmesi yerine üretim ve destek faaliyetlerini zaman içinde ABD'ye taşımayı planlıyor. Şirket bu amaçla Alabama eyaletinin Opelika kentinde K9 ailesi için bir entegrasyon ve test tesisi kuruyor. Tesisin, ABD'deki üretim ağının ilk aşamasını oluşturması hedefleniyor.

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