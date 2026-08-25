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Ada halkı tedirgin! Yanardağda 4 patlama oldu

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AA Giriş Tarihi:

Ada halkı tedirgin! Yanardağda 4 patlama oldu

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer bölge sakinlerine uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Ada halkı tedirgin! Yanardağda 4 patlama oldu

Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Anak Krakatau Yanardağı'nda dün akşam 4 patlama oldu.

#2
Foto - Ada halkı tedirgin! Yanardağda 4 patlama oldu

Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 300 metre yüksekliğe ulaştı.

#3
Foto - Ada halkı tedirgin! Yanardağda 4 patlama oldu

Yetkililer bölge sakinlerini Anak Krakatau Yanardağı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı.

#4
Foto - Ada halkı tedirgin! Yanardağda 4 patlama oldu

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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