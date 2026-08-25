Ada halkı tedirgin! Yanardağda 4 patlama oldu
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer bölge sakinlerine uyarılarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer bölge sakinlerine uyarılarda bulundu.
Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Anak Krakatau Yanardağı'nda dün akşam 4 patlama oldu.
Patlamaların ardından yanardağın püskürttüğü kül tabakası 300 metre yüksekliğe ulaştı.
Yetkililer bölge sakinlerini Anak Krakatau Yanardağı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23