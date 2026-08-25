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Benzine büyük zam geldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Benzine büyük zam geldi!

Benzinin litre fiyatına 2 lira 72 kuruş zam yapılırken son artışla birlikte fiyatlar bazı illerde 76 lirayı aştı. 25 Ağustos Salı güncel akaryakıt fiyatları

#1
Foto - Benzine büyük zam geldi!

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe yapılan ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

#2
Foto - Benzine büyük zam geldi!

Benzinin litre fiyatına 2 lira 72 kuruş zam yapıldı. Son artışla birlikte benzinin litre fiyatı bazı illerde 76 lirayı aştı.

#3
Foto - Benzine büyük zam geldi!

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak iller ile dağıtım şirketleri arasında farklılık gösterebiliyor.

#4
Foto - Benzine büyük zam geldi!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 74.26 TL Motorin litre fiyatı: 82.73 TL LPG litre fiyatı: 33.79 TL

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