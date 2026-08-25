Benzine büyük zam geldi!
Benzinin litre fiyatına 2 lira 72 kuruş zam yapılırken son artışla birlikte fiyatlar bazı illerde 76 lirayı aştı. 25 Ağustos Salı güncel akaryakıt fiyatları
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Benzinin litre fiyatına 2 lira 72 kuruş zam yapılırken son artışla birlikte fiyatlar bazı illerde 76 lirayı aştı. 25 Ağustos Salı güncel akaryakıt fiyatları
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe yapılan ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Benzinin litre fiyatına 2 lira 72 kuruş zam yapıldı. Son artışla birlikte benzinin litre fiyatı bazı illerde 76 lirayı aştı.
Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak iller ile dağıtım şirketleri arasında farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 74.26 TL Motorin litre fiyatı: 82.73 TL LPG litre fiyatı: 33.79 TL
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