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Solakların hevesi kursaklarında kaldı! Diyanet’ten "lüks Tokyo" gezisi iddialarına tokat gibi cevap

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Solakların hevesi kursaklarında kaldı! Diyanet’ten “lüks Tokyo” gezisi iddialarına tokat gibi cevap

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un 9 kişilik heyetle Tokyo'ya yaptığı ziyaret, solak medyada haber konusu olmuştu. 5 yıldızlı otelde konaklama ve lüks araçla gezi iddialarına Diyanet'ten tokat gibi açıklama geldi. Açıklamada Tokyo'ya 'lüks gezi' yapılmadığı, harcandığı söylenen 399,7 milyon liranın ise sadece başkanın değil tüm Diyanet personelinin 6 aylık yurt dışı görevlendirme ücreti olduğu belirtildi.

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Foto - Solakların hevesi kursaklarında kaldı! Diyanet’ten "lüks Tokyo" gezisi iddialarına tokat gibi cevap

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un Japonya seyahatine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Lüks gezi iddiasıyla haber olan geziye ilişkin Diyanet açıklamasında söz konusu ziyaretin "lüks bir gezi" olmadığı, resmi ve zorunlu bir görev kapsamı ve kurumsal temaslar çerçevesinde gerçekleştiği bilgisi verildi.

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Foto - Solakların hevesi kursaklarında kaldı! Diyanet’ten "lüks Tokyo" gezisi iddialarına tokat gibi cevap

Diyanet İşleri Başkanlığı, Arpaguş’un Tokyo Camii Diyanet Vakfı 10. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere Japonya’da bulunduğunu belirtti. Ziyaret kapsamında Tokyo Camii’nde cuma namazı kıldırıldığı, cemaate hitap edildiği, Japon Müslümanları Derneği ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ile dini ve kültürel temaslar yürütüldüğü ifade edildi. Önceden planlanan bu temasların "gezi" olarak sunulmasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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Foto - Solakların hevesi kursaklarında kaldı! Diyanet’ten "lüks Tokyo" gezisi iddialarına tokat gibi cevap

Diyanet açıklamasında lüks otel ve lüks araç iddiaları için de şu bilgiler paylaşıldı: "Haberde kullanılan '5 yıldızlı otel', 'lüks araç' ve 'doya doya gezi' gibi ifadelerin de ziyaretin gerçek mahiyetini açıklamaktan ziyade, kamuoyunda Başkanımızın resmi görevini yerine getirirken kamu veya vakıf kaynaklarını kişisel konfor amacıyla kullandığı yönünde bir algı oluşturmaya elverişli biçimde sunulduğu görülmektedir.

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Foto - Solakların hevesi kursaklarında kaldı! Diyanet’ten "lüks Tokyo" gezisi iddialarına tokat gibi cevap

Bir otelin yıldız sayısının veya internet ortamında belirli bir tarihte görüntülenen oda fiyatlarının zikredilmesi, Başkanımız adına gerçekte hangi bedelin ödendiğini, bu bedelin hangi şartlarda belirlendiğini ve kim tarafından karşılandığını ortaya koymamaktadır. Aynı şekilde, Tokyo Camii Diyanet Vakfının kullanımındaki bir aracın resmi program kapsamındaki ulaşımda kullanılmasının 'lüks araçla dolaşma' şeklinde sunulması da resmi görev kapsamındaki olağan bir ulaşım faaliyetini bağlamından koparmaktadır."

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Foto - Solakların hevesi kursaklarında kaldı! Diyanet’ten "lüks Tokyo" gezisi iddialarına tokat gibi cevap

Tokyo ziyaretinde 399,7 milyon liralık harcama yapıldığı iddialarına da Diyanet şu izahı getirdi: "Haberde zikredilen 399,7 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un şahsi veya yurt dışı seyahatlerinin maliyeti değildir. Söz konusu tutar, yaklaşık 150 bin personele sahip Diyanet İşleri Başkanlığının 2026'nın ilk altı aylık döneminde gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ilişkin yol, yemek ve konaklama giderlerinin tamamını kapsayan kurumsal yolluk gideridir."

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