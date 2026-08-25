Solakların hevesi kursaklarında kaldı! Diyanet’ten “lüks Tokyo” gezisi iddialarına tokat gibi cevap

Bir otelin yıldız sayısının veya internet ortamında belirli bir tarihte görüntülenen oda fiyatlarının zikredilmesi, Başkanımız adına gerçekte hangi bedelin ödendiğini, bu bedelin hangi şartlarda belirlendiğini ve kim tarafından karşılandığını ortaya koymamaktadır. Aynı şekilde, Tokyo Camii Diyanet Vakfının kullanımındaki bir aracın resmi program kapsamındaki ulaşımda kullanılmasının 'lüks araçla dolaşma' şeklinde sunulması da resmi görev kapsamındaki olağan bir ulaşım faaliyetini bağlamından koparmaktadır."