Solakların hevesi kursaklarında kaldı! Diyanet’ten “lüks Tokyo” gezisi iddialarına tokat gibi cevap
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un 9 kişilik heyetle Tokyo'ya yaptığı ziyaret, solak medyada haber konusu olmuştu. 5 yıldızlı otelde konaklama ve lüks araçla gezi iddialarına Diyanet'ten tokat gibi açıklama geldi. Açıklamada Tokyo'ya 'lüks gezi' yapılmadığı, harcandığı söylenen 399,7 milyon liranın ise sadece başkanın değil tüm Diyanet personelinin 6 aylık yurt dışı görevlendirme ücreti olduğu belirtildi.