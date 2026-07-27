ABD'nin etekleri tutuşacak: Çin'in gizli silahı ilk kez göründü!

SESSİZLİK VE YÜKSEK HIZ SAĞLAYAN YENİ TASARIM Uydu verilerine göre yeni denizaltı, Tip 093 modeline kıyasla daha küçük bir kule yapısına ve daha kısa bir gövdeye sahip. Küçük kule tasarımı, su altındaki sürtünmeyi ve türbülansı azaltmada kritik bir rol oynuyor. Akustik izi önemli ölçüde düşüren bu tasarım değişiklikleri, denizaltının pasif sonar sistemleri, P-8 Poseidon devriye uçakları ve taban sensör ağları tarafından tespit edilmesini oldukça zorlaştırıyor.