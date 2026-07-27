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ABD'nin etekleri tutuşacak: Çin'in gizli silahı ilk kez göründü!

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ABD'nin etekleri tutuşacak: Çin'in gizli silahı ilk kez göründü!

Çin'in gizli denizaltı projesi olan kuyruksuz X-form tasarımı ve düşük akustik iziyle dikkat çekti. Radarda görünmeyen ve sessiz ilerleyen denizaltı ABD'nin korkulu rüyası oldu.

#1
Foto - ABD'nin etekleri tutuşacak: Çin'in gizli silahı ilk kez göründü!

Çin, Hint-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını ve deniz altı kapasitesini artırma adımlarına bir yenisini ekledi. BlackSky şirketi tarafından Mayıs ayında çekilen ve yeni paylaşılan uydu görüntüleri, Şanghay'daki Jiangnan Tersanesi'nde inşa süreci devam eden yeni bir saldırı denizaltısını ortaya çıkardı.

#2
Foto - ABD'nin etekleri tutuşacak: Çin'in gizli silahı ilk kez göründü!

TİP 093'ÜN GELİŞMİŞ SÜRÜMÜ MÜ YOKSA YENİ BİR SINIF MI? Savunma analistleri, görüntülere yansıyan denizaltının Çin'in mevcut Tip 093 'Shang' sınıfının geliştirilmiş bir versiyonu veya tamamen yeni bir sınıf olabileceğini değerlendiriyor. Perceptum araştırma şirketinin kurucusu Timothy Heath, South China Morning Post'a yaptığı değerlendirmede aracın tamamen yeni bir sınıfa ait gibi göründüğünü belirtti.

#3
Foto - ABD'nin etekleri tutuşacak: Çin'in gizli silahı ilk kez göründü!

Yaklaşık 120 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olduğu tahmin edilen denizaltı, Pekin'in son yıllarda hız kazanan deniz kuvvetleri modernizasyonunun en somut göstergelerinden biri. Asahi verilerine göre Çin, 2021 ile 2025 yılları arasında toplamda yaklaşık 79 bin ton deplasmana sahip 10 denizaltıyı envanterine dahil etti.

#4
Foto - ABD'nin etekleri tutuşacak: Çin'in gizli silahı ilk kez göründü!

SESSİZLİK VE YÜKSEK HIZ SAĞLAYAN YENİ TASARIM Uydu verilerine göre yeni denizaltı, Tip 093 modeline kıyasla daha küçük bir kule yapısına ve daha kısa bir gövdeye sahip. Küçük kule tasarımı, su altındaki sürtünmeyi ve türbülansı azaltmada kritik bir rol oynuyor. Akustik izi önemli ölçüde düşüren bu tasarım değişiklikleri, denizaltının pasif sonar sistemleri, P-8 Poseidon devriye uçakları ve taban sensör ağları tarafından tespit edilmesini oldukça zorlaştırıyor.

#5
Foto - ABD'nin etekleri tutuşacak: Çin'in gizli silahı ilk kez göründü!

GÜÇ KAYNAĞI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR Denizaltının nükleer güçle mi yoksa konvansiyonel sistemlerle mi çalıştığı yalnızca uydu fotoğraflarına bakılarak henüz tespit edilemiyor. Çinli yetkililer ise yeni denizaltının varlığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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