Kivi - C vitamini içeriği bakımından oldukça zengin bir besin olan kivi, içerdiği C vitamini sayesinde kolajen yapımına destek olarak yaşlanma karşıtı besinler arasında yerini alıyor. Greyfurt, portakal, biber, brokoli, kuşburnu da oldukça iyi C vitamini kaynaklarından.