Uzman isimden korkutan açıklama! Sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladı

Yıldız, sürekli horlanan, dışlanan ve şiddet gören sokak canlısının zamanla saldırganlaştığını ifade ederek, “Sokak canlıları neden saldırır? İnsandan gördüğü zarar, şiddet, darbe sokak canlılarını savunma noktasına dönüştürür ve tepkileri artar. Buna göre de refleksleri gelişebilir. Sürekli horlanan, dışlanan, sopa yiyen, atılan, itilen, kent hayatında görülmek istenmeyen sokak canlıları zamanla kurtlaşıyor. Kendi aralarında bir çeteleşme söz konusu olabiliyor. Bu savunamadan kaynaklıdır. Hepsi saldırmaz saldırma eğiliminde olmaz fakat birkaç tanesi bunu azmettirir. Bu azmettirme sonucundan ortaya çıkacak çok olumsuz sonuçlar meydana gelebilir. Burada belediyelere çok büyük görev düşüyor. Devletimize çok büyük görev düşüyor. Çok iyi bir altyapıyla bu hayvanların çok iyi hayatlarını idame ettirilerek, yabanileşmesine müsaade edilmemeli” diye konuştu.