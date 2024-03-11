  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mart kapıdan baktırdı ortaya bu manzara çıktı

Asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi

İstanbul Havalimanı’nda “Nerede o eski ramazanlar diyenler” nostaljik bir yolculuğa çıkıyor!

Togg kullananları havalara uçuran haber! Görüntüler yayınlandı, heyecan dorukta

Canan Karatay sahurda yenilecek en güzel besini açıkladı! Bunu yiyen iftar nasıl geldi anlamayacak

Uzman isimden korkutan açıklama! Sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladı

Mert Hakan Yandaş’ı bıraktı, o isme çattı: Sen Fenerbahçe’nin sahte kabadayısısın

Türklerin adı tıp tarihine altın harflerle yazılacak! Dünyada ilk kez yapıldı: Sadece nefes vermek yetiyor! Yüzde 97 doğruluk oranı var

Sarayda düğüm çözülüyor… Fatih Sultan Mehmed’in hayatına ışık tutan dizide 3. bölüm

Bu tabya 274 yıldır ayakta duruyor
Yaşam
5
Uzman isimden korkutan açıklama! Sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladı

2024-03-11 15:58:46
Uzman isimden korkutan açıklama! Sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladı

Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, sokağa bırakılan köpekler arasında kurt özellikleri görülmeye başladığını bunun da birçok tehlikesi olduğunu belirtti.

#1
Foto - Uzman isimden korkutan açıklama! Sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladı

Sokak köpeklerinin saldırganlaşmasının nedeninin insanlardan gördükleri şiddet ve dışlanma olduğunu vurgulayan Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız; horlanan, dövülen ve dışlanan köpeklerin zamanla kurtlaştığını ve kendi aralarında çeteleşebildiğini söyledi. Yıldız, bu durumun önlenmesi için belediyelere ve devlete büyük görev düştüğünü ve sokak hayvanlarının yabanileşmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti. Sosyal kent hayatında yetişen ve bir anda kendini sokaklarda bulan köpeklerin de kurtlaşabileceğini belirten Yıldız, bu köpeklerin avlanmak için korkunç şeylerle karşı karşıya kalabileceğini ve bu durumun insanlara ve diğer sokak hayvanlarına da zarar verebileceğini söyledi.

#2
Foto - Uzman isimden korkutan açıklama! Sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladı

Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, doğaya en iyi uyum sağlayan hayvanların kurtlar olduğunu ifade ederek, “Kuzey Kutbu'ndan, Orta Asya’dan tutun Balkanlar'dan, Kanada’dan, Sibirya’dan hatta çöllerden, İran Pers bölgelerinden farklı habitatlarla yaşayan etoburlardır. Kurtlar bugün memeliler ile beslenirler. Gıdanın kıt olduğu zamanlarda özellikle şehir kent hayatına gıda bulabilmek adına girerler. 14. yüzyıldan önce insanlar kurtların evrilmesini sağlamışlardır. İnsanlar kurtların şehir kent hayatında yaşadıklarını görünce bu yaşamları insanların kurtlardaki yeteneğini tespit etmesini sağlamıştır. Dolayısıyla daha sonradan evrildiğinin ve insan eli desteğiyle zamanla tamamen köpeğe dönüştürüldüğünün ve hizmete açık olduğunu gösterir” dedi.

#3
Foto - Uzman isimden korkutan açıklama! Sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladı

Yıldız, sürekli horlanan, dışlanan ve şiddet gören sokak canlısının zamanla saldırganlaştığını ifade ederek, “Sokak canlıları neden saldırır? İnsandan gördüğü zarar, şiddet, darbe sokak canlılarını savunma noktasına dönüştürür ve tepkileri artar. Buna göre de refleksleri gelişebilir. Sürekli horlanan, dışlanan, sopa yiyen, atılan, itilen, kent hayatında görülmek istenmeyen sokak canlıları zamanla kurtlaşıyor. Kendi aralarında bir çeteleşme söz konusu olabiliyor. Bu savunamadan kaynaklıdır. Hepsi saldırmaz saldırma eğiliminde olmaz fakat birkaç tanesi bunu azmettirir. Bu azmettirme sonucundan ortaya çıkacak çok olumsuz sonuçlar meydana gelebilir. Burada belediyelere çok büyük görev düşüyor. Devletimize çok büyük görev düşüyor. Çok iyi bir altyapıyla bu hayvanların çok iyi hayatlarını idame ettirilerek, yabanileşmesine müsaade edilmemeli” diye konuştu.

#4
Foto - Uzman isimden korkutan açıklama! Sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladı

Sevgi gördükten sonra bir anda kendini sokakta bulan köpeklerin zamanla kurtlaştığına değinerek, “Sosyal kent hayatında yetişen insan eli desteğiyle büyüyen, sevgi ile büyüyen ve bir anda kendini dışarda bulan, dışlanan bir sokak canlısı zamanla kurtlaşabiliyorlar. Çete haline gelebiliyorlar. Dışarda bu tür tehditlerden korktukları için savunma refleksleri gelişebilir ve kurtlaşabilirler. Sonuçta köpekler kurtlardan evrilmiştir. Şimdi kurtlar tam tersini geliştirebilir. Yani şehir kent hayatına yemek yeme bulma, arama, tarama için hayatını idame ettirmek için mutlaka ne yapmalı? Yemeli, avlanmalı ve avlanmak içinde mutlaka korkunç şeylerle karşı karşıya gelebiliriz. Yaban hayatından gelen kurt, çocuğa da, vatandaşa da ve sokak canlılarına da saldırabilir. Sokak köpekleriyle de eş olabilir. Tekrar yabani bir süreç, köpekleşen kurtlara, kurtlaşan köpeklere dönüşebilir” şeklinde konuştu.

Türkiye'ye

Türkiye'ye "Bize İHA yapmayı öğretin" diyorlardı! Gidip ABD'den İHA almaya başladılar
Türkiye'deki Fransız ortaklı ünlü şirket ne yaptıysa olmadı! İflasını istedi
Ekonomi

Türkiye'deki Fransız ortaklı ünlü şirket ne yaptıysa olmadı! İflasını istedi

Fransız ortaklı Sodimas Asansör San. AŞ ile Aytam Grup Asansör, ekonomik sıkıntıları aşamayınca iflasını istedi.
İBB’deki “rüşvet skandalında” yeni görüntüler ortaya çıktı! “Bu paralar kimden geldi kime gitti?”
Gündem

İBB’deki “rüşvet skandalında” yeni görüntüler ortaya çıktı! “Bu paralar kimden geldi kime gitti?”

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’i genel başkan seçtirebilmek için delegelere dağıttığı paralara ait olduğu görüntüler günde..
CHP’de kaos ve kavga bitmiyor! Ali Mahir Başarır'a Mersin'de yumurtalı protesto
Gündem

CHP’de kaos ve kavga bitmiyor! Ali Mahir Başarır'a Mersin'de yumurtalı protesto

CHP’nin Dem Parti ile ittifak yaptığı memleketi Mersin’e gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a yumurtalı protesto yapıldı. Başarır..
Habertürk ne yapmak istiyor? ‘Gazze’ sorusu sordurulmadı! Murat Kurum o genci bulup konuştu
Gündem

Habertürk ne yapmak istiyor? ‘Gazze’ sorusu sordurulmadı! Murat Kurum o genci bulup konuştu

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ‘Nedir ne değildir’ programının diğer sunucusu Aslı Şafak, laubali sözlerle soru sormak isteyenler..
Aralarında doktor da var postacı da! Bu nasıl çete?
Gündem

Aralarında doktor da var postacı da! Bu nasıl çete?

İstanbul’da aldıkları rüşvet karşılığında kaçak göçmenlere ikamet belgesi almaları için sahte belge düzenleyen aralarında kamu görevlileri, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23