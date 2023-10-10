Uzman isimden gram altın için tahmin verildi! Altında 'güvenli liman' diyerek duyurdu: Dolar kuru ve petrolde yön ne olur?

PİYASALARDA SAVAŞ BASKISI SÜRER Mİ? Piyasalarda şu an savaş baskısı fiyatlanıyor. Bu baskının devam etmesi için denkleme İran faktörünün aktif bir şekilde rol alması gerektiği görüşündeyiz. Bu durumda Borsa İstanbul üzerinde baskı devam edebilir ve 8100 ve 8000 seviyeleri test edilebilir. PETROLDE YÖN NE OLUR? Petrol fiyatlarındaki yükseliş jeopolitik gerilimden önce arz kısıntısı kararının uygulanması ve Aramco’nun fiyat yükseltmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu olgularla beraber petrolde 100 dolar senaryosu ana senaryo olmaya başladı. Bu tablonun devam etmesi ve jeopolitik gerilimin sürmesi durumunda petrolde 100 dolar senaryosu kısa vadede gerçekleşebilir. Aksi bir durumda ise 80 dolar seviyesinin denge unsuru olabilecek bir fiyat olduğu görüşündeyiz."