  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
6
Uzman isimden gram altın için tahmin verildi! Altında 'güvenli liman' diyerek duyurdu: Dolar kuru ve petrolde yön ne olur?

2023-10-10 17:24:32
Uzman isimden gram altın için tahmin verildi! Altında 'güvenli liman' diyerek duyurdu: Dolar kuru ve petrolde yön ne olur?

İsrail-Filistin arasındaki sıcak çatışma piyasalarda sil baştan etkisi yarattı.Geçtiğimiz hafta 7 ayın en düşük seviyesini test eden ons altında bu hafta yukarı yönlü harekete geçti ve bu hafta yeniden parladı. Yatırımcı riskli araçlardan güvenli araçlara akın etti. Dolar gücüne güç kattı. Analist Ceyhun Yavaş savaş dönemlerinin güvenli liman yatırımları hakkında konuştu.

#1
Foto - Uzman isimden gram altın için tahmin verildi! Altında 'güvenli liman' diyerek duyurdu: Dolar kuru ve petrolde yön ne olur?

Geçtiğimiz hafta 7 ayın en düşük seviyesini test eden ons altında bu hafta yön değişti. Gram altın da 1600 lirayı gördükten sonra toparlandı. Peki Orta Doğu'da yaşanan savaş piyasaları nasıl etkiler? Dolar, altın ve petrolde yön ne olur? İşte detaylar...

#2
Foto - Uzman isimden gram altın için tahmin verildi! Altında 'güvenli liman' diyerek duyurdu: Dolar kuru ve petrolde yön ne olur?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Dolar cinsi varlıklardaki değer kazanımı ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişle 7 ayın dibini gören altın, İsrail-Filistin arasındaki gerginlik ve bunun diğer ülkelere de sıçrama olasılığı ile alıma geçti.

#3
Foto - Uzman isimden gram altın için tahmin verildi! Altında 'güvenli liman' diyerek duyurdu: Dolar kuru ve petrolde yön ne olur?

GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİNİZ NEDİR? Küresel piyasalarda oluşan tablonun devam etmesi ve 1600 TL üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1800 TL görülebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 2000 TL seviyesi görülebilir.

#4
Foto - Uzman isimden gram altın için tahmin verildi! Altında 'güvenli liman' diyerek duyurdu: Dolar kuru ve petrolde yön ne olur?

PİYASALARDA SAVAŞ BASKISI SÜRER Mİ? Piyasalarda şu an savaş baskısı fiyatlanıyor. Bu baskının devam etmesi için denkleme İran faktörünün aktif bir şekilde rol alması gerektiği görüşündeyiz. Bu durumda Borsa İstanbul üzerinde baskı devam edebilir ve 8100 ve 8000 seviyeleri test edilebilir. PETROLDE YÖN NE OLUR? Petrol fiyatlarındaki yükseliş jeopolitik gerilimden önce arz kısıntısı kararının uygulanması ve Aramco’nun fiyat yükseltmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu olgularla beraber petrolde 100 dolar senaryosu ana senaryo olmaya başladı. Bu tablonun devam etmesi ve jeopolitik gerilimin sürmesi durumunda petrolde 100 dolar senaryosu kısa vadede gerçekleşebilir. Aksi bir durumda ise 80 dolar seviyesinin denge unsuru olabilecek bir fiyat olduğu görüşündeyiz."

#5
Foto - Uzman isimden gram altın için tahmin verildi! Altında 'güvenli liman' diyerek duyurdu: Dolar kuru ve petrolde yön ne olur?

IMF’den Türkiye için dolar tahmini ise; Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3’ten yüzde 4’e yükseltirken dolar ve buna bağlı olarak enflasyon tahminini açıkladı. IMF, dolar/TL kurunun, 2024’te 29,92 TL’ye, 2025’te 44,99 TL’ye, 2026’da 65,32 TL’ye, 2027’de 89,02 TL’ye, 2028’de 119,85 TL’ye yükselmesini bekliyor

Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası

Yeniden Refah Partisi, İzmir’de 6 ilçe binasının açılışını gerçekleştirmeye hazırlanırken, açılışları Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr..
Mücahitler paylaştı! İsrail'e soğuş duş
Dünya

Mücahitler paylaştı! İsrail'e soğuş duş

Mücahitler terör devleti İsrail'i şoke eden görüntüler paylaşmaya devam ediyor. İzzettin Kassam Tugayları imha edilen İsrail tanklarına ait ..
HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden ortak karar! Karamollaoğlu bundan ders çıkarsın
Siyaset

HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden ortak karar! Karamollaoğlu bundan ders çıkarsın

HÜDA PAR ve Saadet Partisi, Filistin’e destek için miting düzenleme kararı alırken, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun alması gereken ..
İsrail televizyonu yayınladı: İşte Kassam Tugayları'nın dünyaya duyurduğu efsane mesaj!
Dünya

İsrail televizyonu yayınladı: İşte Kassam Tugayları'nın dünyaya duyurduğu efsane mesaj!

İsrail yalaması medya, Filistin'in yahudi çocukları öldürdüğünü ileri sürüyordu; Kassam Tugayları'nın girdikleri meskenlerin duvarına bırakt..
Kılıçdaroğlu'ndan dostlarına diyet borcu! CHP tezkere kararını verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan dostlarına diyet borcu! CHP tezkere kararını verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' diyeceklerin..
Kassam Tugayları'nın Demir Kubbe'ye rağmen paramotorlu operasyonu nasıl başarılı oldu? İşte cevabı
Dünya

Kassam Tugayları'nın Demir Kubbe'ye rağmen paramotorlu operasyonu nasıl başarılı oldu? İşte cevabı

Al Jazeera hazırladığı videoda, "El Kassam Tugayları'nın paramotorlu operasyonu, İsrail hava savunma sistemlerine rağmen nasıl başarılı old..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23