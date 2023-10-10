2023-10-10 17:24:32 Uzman isimden gram altın için tahmin verildi! Altında 'güvenli liman' diyerek duyurdu: Dolar kuru ve petrolde yön ne olur?
İsrail-Filistin arasındaki sıcak çatışma piyasalarda sil baştan etkisi yarattı.Geçtiğimiz hafta 7 ayın en düşük seviyesini test eden ons altında bu hafta yukarı yönlü harekete geçti ve bu hafta yeniden parladı. Yatırımcı riskli araçlardan güvenli araçlara akın etti. Dolar gücüne güç kattı. Analist Ceyhun Yavaş savaş dönemlerinin güvenli liman yatırımları hakkında konuştu.