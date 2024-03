Uzman isimden altın tavsiyeler! Kolon kanserinden korunmanın 9 yolu

Fazla kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminden kaçının: Kırmızı et ve işlenmiş etlerin (salam, sosis, pastırma gibi) aşırı tüketimi kolon kanseri riskini artırabilir. Bu yüzden kırmızı et tüketimini azaltın ve mümkünse haftada birkaç kez tüketin. Bunun yerine, beyaz et (tavuk, hindi) ve balık gibi protein kaynaklarını tercih edin.