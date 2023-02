"BU BÖLGE DEPREMİN HER AN OLABİLECEĞİ BİR BÖLGEDİR" Şahin, Niksar, Erbaa ve Reşadiye ilçelerinin fay hattı üzerine olduğuna dikkat çekerek, “Bu bölge depremin her an olabileceği bir bölgedir. Gerek eski depremler gerekse aletsel dönemdeki depremlere baktığımızda ortaya şu sonuç çıkmaktadır. Kelkit Havzası deprem üreten bir mekanizmadır. Bununla barışık şekilde yaşamak zorundayız. Gerekli tedbirleri aldığımızda depremden de korkmamış oluruz. Deprem bir gerçeklik ise bu gerçekliğe göre imalat yapmamız ve yaşamamız ve tedbirlerimizi ona göre almamız gerekiyor” diye konuştu.