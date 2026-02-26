  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Uzman isim uyardı: Kışın çocuklarda enfeksiyonlara karşı alınacak önlem...
Giriş Tarihi:

Uzman isim uyardı: Kışın çocuklarda enfeksiyonlara karşı alınacak önlem...

Kış aylarının daha geçmediği şu günlerde enfeksiyonlar uyarısı yapıldı.

#1
Foto - Uzman isim uyardı: Kışın çocuklarda enfeksiyonlara karşı alınacak önlem...

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öznur Kademli, özellikle okul çağındaki çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü belirterek, kış aylarında bağışıklık sisteminin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

#2
Foto - Uzman isim uyardı: Kışın çocuklarda enfeksiyonlara karşı alınacak önlem...

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öznur Kademli, "Bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş olan bebekler ve okul öncesi çocuklar enfeksiyonlara karşı daha hassastır. Bu nedenle koruyucu önlemler ihmal edilmemelidir. Çocuklarda kışın en sık görülen hastalıklar arasında grip, nezle, bronşit ve orta kulak enfeksiyonları yer alıyor. Özellikle Influenza (grip), ani başlayan yüksek ateş, halsizlik ve kas ağrılarıyla kendini gösteriyor.

#3
Foto - Uzman isim uyardı: Kışın çocuklarda enfeksiyonlara karşı alınacak önlem...

Bunun yanı sıra Respiratuvar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu (RSV) küçük yaş grubundaki çocuklarda ciddi solunum sıkıntılarına yol açabiliyor" dedi.

#4
Foto - Uzman isim uyardı: Kışın çocuklarda enfeksiyonlara karşı alınacak önlem...

Enfeksiyonlardan korunmak için neler yapılması gerektiğini anlatan Dr. Kademli, "El Hijyeni Alışkanlığı Kazandırın, çocuklara doğru el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı. Eller en az 20 saniye sabunla yıkanmalı; okuldan geldikten sonra ve yemeklerden önce mutlaka temizlik sağlanmalı.

#5
Foto - Uzman isim uyardı: Kışın çocuklarda enfeksiyonlara karşı alınacak önlem...

Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolu düzenli uyku ve dengeli beslenmeden geçiyor. Sebze, meyve, protein ağırlıklı beslenme ve yeterli sıvı tüketimi büyük önem taşıyor.

#6
Foto - Uzman isim uyardı: Kışın çocuklarda enfeksiyonlara karşı alınacak önlem...

Kapalı Ortamları Havalandırın: Sınıf ve ev ortamlarının sık sık havalandırılması virüslerin yayılımını azaltıyor.

#7
Foto - Uzman isim uyardı: Kışın çocuklarda enfeksiyonlara karşı alınacak önlem...

Grip aşısı başta olmak üzere rutin aşı takviminin düzenli takip edilmesi gerektiğini belirten Kademli, özellikle risk grubundaki çocukların aşılarının geciktirilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ateş, yoğun öksürük ve halsizlik şikayeti olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini belirten Kademli, bunun hem çocuğun iyileşmesi hem de salgının yayılmaması açısından önemli olduğunu söyledi.

#8
Foto - Uzman isim uyardı: Kışın çocuklarda enfeksiyonlara karşı alınacak önlem...

Dr. Öznur Kademli, "Mevsime uygun giyinme, düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi kış enfeksiyonlarına karşı en güçlü savunmadır" diyerek aileleri bilinçli olmalar konusunda uyardı.

