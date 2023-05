Uzman isim uyardı: Kahvaltılarınızı düzene sokun -Kötü beslenme alışkanlığınız düzeldiğinde vitamin ve mineralleriniz de düzelmeye başlayacaktır. Yine de bu eksiklik aşırı ise takviye almaya ihtiyacınız olabilir. O nedenle doktorunuza veya diyetisyeninize başvurarak gereken takviyeleri alabilirisiniz. • Bu dönemde özellikle C vitamininin önemi yadsınamaz. C vitamini içeriği yüksek besinleri mutlaka her gün tüketmelisiniz. Çilek, çağla, erik, limon, koyu yeşil yapraklı tüm yeşillikler vb. C vitamini içeriği yüksek besinlerdir.•