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Uzman isim, Türkiye için flaş gelişmeyi "Son derece ilginç" diyerek duyurdu! Saatini bile verdi! Biz uykudayken olacak! Ortalık fena karışacak

2023-10-07 14:57:24
Uzman isim, Türkiye için flaş gelişmeyi “Son derece ilginç” diyerek duyurdu! Saatini bile verdi! Biz uykudayken olacak! Ortalık fena karışacak

Yarın geceye dikkat! Saat 02:15'te önce İstanbul'u vuracak! Bu kez ortalık fena karışacak! Harita kıpkırmızıya döndü! Uzmanlar uyarıyor... Şimdiden önlem alın! Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da yarın gece saat 02:15'te beklenen ani hava değişikliği hakkında önemli uyarılarda bulundu. Uzmanlara göre, son derece ilginç bir soğuk cephe, şehre yaklaşıyor. Kentte hava koşullarını ciddi şekilde etkileyecek.

#1
Foto - Uzman isim, Türkiye için flaş gelişmeyi "Son derece ilginç" diyerek duyurdu! Saatini bile verdi! Biz uykudayken olacak! Ortalık fena karışacak

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'e göre, durgun olan hava yarın gece saat 02:15'te aniden hareketlenerek rüzgar ve yağış getirecek. Bu değişiklikle birlikte hissedilen sıcaklık da hızla düşecek.

#2
Foto - Uzman isim, Türkiye için flaş gelişmeyi "Son derece ilginç" diyerek duyurdu! Saatini bile verdi! Biz uykudayken olacak! Ortalık fena karışacak

Hava değişikliğinin gelmeden önce havayı ısıtma eğiliminde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, halkı ince kıyafetlerle dışarı çıkmamaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıyor.

#3
Foto - Uzman isim, Türkiye için flaş gelişmeyi "Son derece ilginç" diyerek duyurdu! Saatini bile verdi! Biz uykudayken olacak! Ortalık fena karışacak

Ökten, X hesabından meteoroloji verileriyle şu şekilde açıklama yaptı:

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