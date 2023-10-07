2023-10-07 14:57:24 Uzman isim, Türkiye için flaş gelişmeyi “Son derece ilginç” diyerek duyurdu! Saatini bile verdi! Biz uykudayken olacak! Ortalık fena karışacak
Yarın geceye dikkat! Saat 02:15'te önce İstanbul'u vuracak! Bu kez ortalık fena karışacak! Harita kıpkırmızıya döndü! Uzmanlar uyarıyor... Şimdiden önlem alın! Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da yarın gece saat 02:15'te beklenen ani hava değişikliği hakkında önemli uyarılarda bulundu. Uzmanlara göre, son derece ilginç bir soğuk cephe, şehre yaklaşıyor. Kentte hava koşullarını ciddi şekilde etkileyecek.