Sihirli değnek misali... Sadece bir baharattan çok daha fazlası: A'dan Z'ye onarıyor
Sadece bir baharattan çok daha fazlası bu şifa kaynağına mutfağınızda yer açmalısınız...
Bilim dünyasının 'Altın Baharat' olarak adlandırdığı zerdeçal, sadece yemeklere renk vermekle kalmıyor; kanser hücrelerine karşı adeta bir kalkan görevi görerek vücudu A'dan Z'ye yeniden yapılandırıyor. Peki, kansere karşı zerdeçal nasıl tüketilmeli?
Modern tıp, doğanın bize sunduğu en eski reçetelerden birini yeniden keşfetti. Yapılan son araştırmalar, zerdeçalın içinde bulunan 'kurkumin' maddesinin, kanserli hücrelerin büyümesini durdurma ve sağlıklı hücreleri onarma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Beyin sağlığından kalp dostu etkilerine, eklem ağrılarından cilt yenilenmesine kadar vücutta bir 'revizyon' başlatan bu altın toz, doğru kullanıldığında hayat kurtarıcı bir kalkan haline dönüşüyor. İşte zerdeçalı sıradan bir baharat olmaktan çıkarıp bir şifa kaynağına dönüştüren o mucizevi etkiler...
Zerdeçalın içindeki asıl sihirli değnek, kurkumin adı verilen aktif bileşiktir. Kurkumin, hücrelerimize zarar veren serbest radikallerle savaşarak vücutta adeta bir temizlik operasyonu başlatır.
Yapılan araştırmalar, zerdeçalın kanserle mücadelede üç aşamalı bir strateji izlediğini gösteriyor: DNA hasarını engelleyerek sağlıklı hücrelerin mutasyona uğramasını zorlaştırır. Mevcut kanser hücrelerinin bölünerek çoğalmasını ve yayılmasını (metastaz) baskılamaya yardımcı olur. Vücudun savunma mekanizmasını uyararak kanserli hücrelerin kendi kendini yok etme sürecini tetikler.
Zerdeçalın faydaları sadece kanserle sınırlı değil; tepeden tırnağa tüm sistemi revize ediyor: Beyin Sağlığı (Alzheimer'a Dur De): Beyindeki plak oluşumunu azaltarak hafızayı güçlendirir ve nörolojik hastalıkların riskini düşürür. Kalp ve Damar Dostu: Damar çeperlerini iyileştirerek kan dolaşımını düzenler ve kötü kolesterolü dengeler.
Eklem ve Kemik Onarımı: Doğal bir ağrı kesicidir. Artrit (eklem iltihabı) kaynaklı şişlik ve ağrıları hafifletmede kimyasal ilaçlarla yarışır düzeydedir. Sindirim Sistemi: Mide asidini düzenler ve bağırsak florasını onararak şişkinliği giderir.
Cilt Yenileme: Antienflamatuar özelliği sayesinde sivilce, egzama ve yaşlılık lekelerine karşı cildi içeriden parlatır.
Zerdeçalın bir "sorunu" vardır: Vücut tarafından emilimi oldukça zordur. Ancak bu sorunu çözmek çok basit! Altın Kural: Zerdeçalı mutlaka Karabiber ve Sağlıklı Yağlar (zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı gibi) ile tüketin. Karabiberdeki piperin maddesi, kurkuminin emilimini tam yüzde 2000 oranında artırır.
