Avrupa ülkesi 'zamanı geldi' diyerek flaş kararı duyurdu: Türkiye ile ortaklık kuracağız

Prevot, amaçlarının sadece iş yapmak olmadığına, iki ülkenin de köklü tarihi geçmişinin bulunduğuna işaret ederek, Belçika ile Osmanlı Devleti arasında ilk defa 1838'de ticaret anlaşmasının imzalandığını anlattı. Bu tarihin üzerine yeni şeyler inşa ettiklerini ve geleceği de bu temeller üzerinde birlikte şekillendirmek istediklerini vurgulayan Prevot, İstanbul'da çok başarılı başlangıç yaptıklarına, şimdi de Belçika Ekonomik Misyonu'nun başkent Ankara'da devam ettiğine dikkati çekti. Prevot, Ankara'nın İstanbul'dan biraz farklı olduğunu çünkü karar alıcıların başkentte yer aldıklarını belirterek, Türkiye'nin siyasi kalbinin Ankara'da attığını ve bu nedenle bu şehirde olduklarını söyledi.