  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk! Meğer kabızlığın şifasıymış: Bağırsak florasını bile... Gaziantep'te petrol bombası: Rakamı duyan 'yerin altında kesin bir şeyler var' diyor Sıcakta zorlu mesai başladı! Günlük 1100 TL yevmiyeyle çalışıyorlar Milyonlarca anneye yeni hak! Doğum izni 24 haftaya çıktı, ek ödeme geldi Arda Turan Türkiye'den ilk transferini yapıyor: Shakhtar Donetsk’e Türk futbolcu Dikkat çeken karar! Mertens bile devrede... Galatasaray'a Belçikalı orta saha! Özel bireyler çok güzel gösteri ile büyüledi Forma bombası patladı mı? Adalı Galatasaray'ı işaret etmişti: Verilen sözün üstüne çıkıldı Her şey bir anda oldu ve sessiz sedasız bu iş bitecek! Herkes çekileceklerini düşünürken Cim-Bom... Suudi Arabistan Türkiye’nin komşu ülkesini vurdu! Peş peşe hava saldırıları
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Avrupa ülkesi 'zamanı geldi' diyerek flaş kararı duyurdu: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa ülkesi 'zamanı geldi' diyerek flaş kararı duyurdu: Türkiye ile ortaklık kuracağız

Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, Türkiye ile kritik bazı konularda ortaklık kurmaya hazırlandıklarını söyledi.

#1
Foto - Avrupa ülkesi 'zamanı geldi' diyerek flaş kararı duyurdu: Türkiye ile ortaklık kuracağız

Prevot, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Flanders Investment & Trade Üst Yöneticisi (CEO) Piet Demunter, Voka Limburg Ticaret ve Sanayi Odası Üst Yöneticisi (CEO) Johann J.L. Leten ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in de katıldığı Belçika-Türkiye Ekonomi Forumu'nun açılışında konuştu. Belçika'da güçlü bir Türk camiasının olduğuna dikkati çeken Prevot, çok iyi entegre yaklaşık 270 bin kişinin bulunduğunu söyledi.

#2
Foto - Avrupa ülkesi 'zamanı geldi' diyerek flaş kararı duyurdu: Türkiye ile ortaklık kuracağız

Prevot, bazı Türk vatandaşlarının milletvekili ve vali olarak görev yaptıklarını, iki ülke arasında çok sıkı bağların bulunduğunu ifade etti. Türk makamlarıyla bir araya geldiklerinde ziyaretlerinin, yurt dışından Türkiye'ye gelmiş en büyük ekonomik misyon olarak nitelendirildiğini dile getiren Prevot, "Bu, bizim için gerçekten çok önemli. Bu, elbette rastgele olmuş bir şey de değil. Gerçekten Belçika'nın Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor." dedi.

#3
Foto - Avrupa ülkesi 'zamanı geldi' diyerek flaş kararı duyurdu: Türkiye ile ortaklık kuracağız

Prevot, amaçlarının sadece iş yapmak olmadığına, iki ülkenin de köklü tarihi geçmişinin bulunduğuna işaret ederek, Belçika ile Osmanlı Devleti arasında ilk defa 1838'de ticaret anlaşmasının imzalandığını anlattı. Bu tarihin üzerine yeni şeyler inşa ettiklerini ve geleceği de bu temeller üzerinde birlikte şekillendirmek istediklerini vurgulayan Prevot, İstanbul'da çok başarılı başlangıç yaptıklarına, şimdi de Belçika Ekonomik Misyonu'nun başkent Ankara'da devam ettiğine dikkati çekti. Prevot, Ankara'nın İstanbul'dan biraz farklı olduğunu çünkü karar alıcıların başkentte yer aldıklarını belirterek, Türkiye'nin siyasi kalbinin Ankara'da attığını ve bu nedenle bu şehirde olduklarını söyledi.

#4
Foto - Avrupa ülkesi 'zamanı geldi' diyerek flaş kararı duyurdu: Türkiye ile ortaklık kuracağız

Geleceğin Türkiye'sinin yalnızca "İstanbul Boğazı'nda" kurulmadığını, Ege Denizi'nde, Anadolu'da, Karadeniz'de ve Güneydoğu'da inşa edildiğini vurgulayan Prevot, "Belçika da tüm ülkenin aslında bir ortağı olmak istiyor. Bu misyon, bunun için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu sayede uzun soluklu ve güçlü işbirliği kurabileceğimizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Avrupa ülkesi 'zamanı geldi' diyerek flaş kararı duyurdu: Türkiye ile ortaklık kuracağız

Prevot, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve pek çok bakanla bir araya geldiğini ve ortak önceliklerden, Belçikalı şirketlerin neler yapabileceğinden bahsettiklerini anlattı. Düzenlenen seminerlerin ve etkinliklerin gerçekten çok önemli olduğuna işaret eden Prevot, "Yüksek düzeyli diyalogların aynı zamanda sahada iş camiasıyla desteklenmesi gerekiyor. Birisi olmaksızın diğeri eksik kalacaktır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber
Dünya

Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşmayı k..
Ehliyet kullanımında yeni dönem!
Aktüel

Ehliyet kullanımında yeni dönem!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni ehliyet düzenlemesine göre, 65 yaşını dolduran sürücüler ehliyetlerini her 3 yılda bir yenilemek zoru..
İran'dan o ülkeye sert tepki: Bölünme tohumları ekenler hesap verecek
Dünya

İran'dan o ülkeye sert tepki: Bölünme tohumları ekenler hesap verecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaş sürecinde BAE ile temas kurduğu yönündeki iddialar üzerind..
ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter!
Gündem

ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter!

ABD yönetimi, federal sağlık programlarındaki devasa dolandırıcılık çarkını kırmak için Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğinde yeni bir "yo..
Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı
Gündem

Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süre önce kanserden vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakk..
Başkan Erdoğan Kazakistan'da
Gündem

Başkan Erdoğan Kazakistan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da gitti. Erdoğan, Astana’daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23