Avrupa ülkesi 'zamanı geldi' diyerek flaş kararı duyurdu: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, Türkiye ile kritik bazı konularda ortaklık kurmaya hazırlandıklarını söyledi.
Prevot, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Flanders Investment & Trade Üst Yöneticisi (CEO) Piet Demunter, Voka Limburg Ticaret ve Sanayi Odası Üst Yöneticisi (CEO) Johann J.L. Leten ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in de katıldığı Belçika-Türkiye Ekonomi Forumu'nun açılışında konuştu. Belçika'da güçlü bir Türk camiasının olduğuna dikkati çeken Prevot, çok iyi entegre yaklaşık 270 bin kişinin bulunduğunu söyledi.
Prevot, bazı Türk vatandaşlarının milletvekili ve vali olarak görev yaptıklarını, iki ülke arasında çok sıkı bağların bulunduğunu ifade etti. Türk makamlarıyla bir araya geldiklerinde ziyaretlerinin, yurt dışından Türkiye'ye gelmiş en büyük ekonomik misyon olarak nitelendirildiğini dile getiren Prevot, "Bu, bizim için gerçekten çok önemli. Bu, elbette rastgele olmuş bir şey de değil. Gerçekten Belçika'nın Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor." dedi.
Prevot, amaçlarının sadece iş yapmak olmadığına, iki ülkenin de köklü tarihi geçmişinin bulunduğuna işaret ederek, Belçika ile Osmanlı Devleti arasında ilk defa 1838'de ticaret anlaşmasının imzalandığını anlattı. Bu tarihin üzerine yeni şeyler inşa ettiklerini ve geleceği de bu temeller üzerinde birlikte şekillendirmek istediklerini vurgulayan Prevot, İstanbul'da çok başarılı başlangıç yaptıklarına, şimdi de Belçika Ekonomik Misyonu'nun başkent Ankara'da devam ettiğine dikkati çekti. Prevot, Ankara'nın İstanbul'dan biraz farklı olduğunu çünkü karar alıcıların başkentte yer aldıklarını belirterek, Türkiye'nin siyasi kalbinin Ankara'da attığını ve bu nedenle bu şehirde olduklarını söyledi.
Geleceğin Türkiye'sinin yalnızca "İstanbul Boğazı'nda" kurulmadığını, Ege Denizi'nde, Anadolu'da, Karadeniz'de ve Güneydoğu'da inşa edildiğini vurgulayan Prevot, "Belçika da tüm ülkenin aslında bir ortağı olmak istiyor. Bu misyon, bunun için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu sayede uzun soluklu ve güçlü işbirliği kurabileceğimizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Prevot, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve pek çok bakanla bir araya geldiğini ve ortak önceliklerden, Belçikalı şirketlerin neler yapabileceğinden bahsettiklerini anlattı. Düzenlenen seminerlerin ve etkinliklerin gerçekten çok önemli olduğuna işaret eden Prevot, "Yüksek düzeyli diyalogların aynı zamanda sahada iş camiasıyla desteklenmesi gerekiyor. Birisi olmaksızın diğeri eksik kalacaktır." dedi.
