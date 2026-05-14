Turistlerin yeni gözdesi! Burası Kapadokya değil Diyarbakır
Diyarbakır Çermik'te görünümüyle Kapadokya’yı andıran Gelincik Dağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Kapadokya’yı andıran görünümüyle dikkat çeken Gelincik Dağı, ilkbahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.
Görünümü ile Kapadokya’yı andıran Gelincik Dağı, yerli, yabancı turistler ile doğa severlerin gözde mekanı oldu.
Uzaktan bakıldığında, sıra halinde insan siluetini andıran dağ, ilkbahar mevsimi ile birlikte, kapılarını turizme açtı.
İlçenin en yüksek konumunda bulunan dağ, aynı zamanda yaban hayvanlarının da doğal yaşam alanı olarak biliniyor. İlçeyi tepeden seyretmek isteyen ziyaretçiler, Gelincik Dağından kuş bakışı ile ilçenin eşsiz manzarasını izleyebiliyor. Her yıl ilçeye bu doğa ve tarihi güzellikleri görmek için, yaklaşık 500 bin turist geliyor. Son yıllarda doğa yürüyüş sporlarının da gözbebeği olan Gelincik Dağ’ına Dicle Dağcılık ve Doğa Kulübü de yürüyüş etkinliği düzenledi.
