Turistlerin yeni gözdesi! Burası Kapadokya değil Diyarbakır

İlçenin en yüksek konumunda bulunan dağ, aynı zamanda yaban hayvanlarının da doğal yaşam alanı olarak biliniyor. İlçeyi tepeden seyretmek isteyen ziyaretçiler, Gelincik Dağından kuş bakışı ile ilçenin eşsiz manzarasını izleyebiliyor. Her yıl ilçeye bu doğa ve tarihi güzellikleri görmek için, yaklaşık 500 bin turist geliyor. Son yıllarda doğa yürüyüş sporlarının da gözbebeği olan Gelincik Dağ’ına Dicle Dağcılık ve Doğa Kulübü de yürüyüş etkinliği düzenledi.