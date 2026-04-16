  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rekor ücret mi? Artık Bernardo Silva'nın maliyeti bile belli oldu! 2029'a kadar imza Ve Uğurcan Çakır için dünya devini son dakika geçtiler: Galatasaray saniye düşünmedi Hamas’ın Önde Gelen İsmi Abdülaziz Rantisi Şehadetinin 22. Yılında Anılıyor Kahraman Şerife bacılardan dehşet saçan alkoliklere: Seküler genç kızların utanç görüntüleri! 'Liraglutide, Semaglutide ve Tirzepatid' etken maddeleri... Uzmanından zayıflama iğnesi sözleri! Suudi Arabistan'dan olay Türkiye kararı! 'Bununla kimse rekabet edemez' diyerek duyurdu Havadan bereket yağdı: Yağışlarda son 66 yılın rekoru Küresel finansal darbelere karşı BES kalkanı: 18 milyon katılımcı, 2,3 trilyonluk fon! Tecavüzcü alçağa üniforma! Katil İsrail ordusuna yakışan karar
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Taklit edilemeyecekler: İşte yapay zekanın asla yerini dolduramayacağı 3 kritik meslek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

#1
Teknolojinin sınırları her gün genişlese de, insan olmanın getirdiği bazı temel özellikler makineler tarafından taklit edilemiyor. İşte yapay zekanın, mekanik süreçlerle çözemeyeceği 3 meslek…

#2
İşte teknolojinin sınırlarını zorladığı bir çağda bile, yapay zekanın asla tam anlamıyla dokunamayacağı meslekler:

#3
1. RUH SAĞLIĞI UZMANLARI VE PSİKOTERAPİSTLER Yapay zeka devasa veri setlerini tarayarak semptomları eşleştirebilir, ancak bir insanın yaşadığı derin bir travmanın veya kaybın yarattığı boşluğu "hissedemez". Terapi, sadece bir sorun giderme süreci değil; iki insan arasındaki güven, şefkat ve sezgisel bağdır.

#4
Bir insanın gözlerindeki yaşın anlamını veya sesindeki titremeyi anlamlandırmak, bir algoritmanın kodlarında değil, sadece bir insanın kalbinde karşılık bulur.

#5
2. KRİTİK BAKIM HEMŞİRELERİ VE BAKIM VERENLER Bir hastanın hayati göstergelerini yapay zeka takip edebilir, ancak bir hastanın korku dolu bakışındaki endişeyi fark etmek ve ona güven vermek sadece insanın yapabileceği bir şeydir.

#6
Yoğun bakım gibi anlık kararların ve derin bir şefkatin hayati önem taşıdığı ortamlarda, tıbbi bilginin duygusal destek ve fiziksel temasla birleşmesi gerekir. Yapay zeka veri akışını yönetir; ancak bir insanın elini tutarak ona moral vermek ve bu sayede iyileşme sürecini tetiklemek, makinelerin sahip olamadığı bir biyolojik ve ruhsal etkileşimdir.

#7
3. RESTORATÖRLER VE EL SANATI USTALARI Tarihi bir yapıyı onarmak veya bir zanaat eserini sıfırdan var etmek, sadece teknik bir işlem değildir. Malzemenin ruhunu anlamak, değişen fiziksel koşullara anlık ve sezgisel tepkiler vermek muazzam bir el-göz koordinasyonu gerektirir.

#8
Sabah'a göre; Yapay zeka mükemmel kopyalar üretebilir, fakat sanatın ve zanaatın özündeki o "eşsiz ve özgün insan dokunuşunu" asla taklit edemez.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23