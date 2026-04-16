Taklit edilemeyecekler: İşte yapay zekanın asla yerini dolduramayacağı 3 kritik meslek

Yoğun bakım gibi anlık kararların ve derin bir şefkatin hayati önem taşıdığı ortamlarda, tıbbi bilginin duygusal destek ve fiziksel temasla birleşmesi gerekir. Yapay zeka veri akışını yönetir; ancak bir insanın elini tutarak ona moral vermek ve bu sayede iyileşme sürecini tetiklemek, makinelerin sahip olamadığı bir biyolojik ve ruhsal etkileşimdir.