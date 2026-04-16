  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rekor ücret mi? Artık Bernardo Silva'nın maliyeti bile belli oldu! 2029'a kadar imza Ve Uğurcan Çakır için dünya devini son dakika geçtiler: Galatasaray saniye düşünmedi Hamas’ın Önde Gelen İsmi Abdülaziz Rantisi Şehadetinin 22. Yılında Anılıyor Kahraman Şerife bacılardan dehşet saçan alkoliklere: Seküler genç kızların utanç görüntüleri! 'Liraglutide, Semaglutide ve Tirzepatid' etken maddeleri... Uzmanından zayıflama iğnesi sözleri! Suudi Arabistan'dan olay Türkiye kararı! 'Bununla kimse rekabet edemez' diyerek duyurdu Havadan bereket yağdı: Yağışlarda son 66 yılın rekoru Küresel finansal darbelere karşı BES kalkanı: 18 milyon katılımcı, 2,3 trilyonluk fon! Tecavüzcü alçağa üniforma! Katil İsrail ordusuna yakışan karar
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Hiçe sayan detaylar: Cam gibi parlayan siyah zeytinler aslında boya içeriyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytin için bu detaya dikkat etmek zorundayız.

#1
Kömür karası ve kusursuz parlaklığıyla iştah kabartan o zeytinler, aslında sağlığınızı hiçe sayan birer boya küpü olabilir. "Doğal" diye aldığınız ürünlerdeki tekstil boyası ve demir sülfat hilesini ele veren o basit yöntemleri açıklıyoruz...

#2
Kahvaltı sofralarının baş tacı ve zeytin türlerinin en sevilenlerinden biri olan siyah zeytinle ilgili gizli gerçekler gün yüzüne çıktı. Bu üründe dönen büyük oyun deşifre edildi.

#3
Yeniçağ'ın haberine göre, marketlerde göz kamaştıran, simsiyah ve pürüzsüz duran o zeytinler, aslında göründüğü kadar masum bir seçim olmayabilir. Estetik uğruna sağlığınızı tehlikeye atan bu parıltılı hilenin iç yüzünü ve gerçek, doğal zeytini anında tanımanızı sağlayacak ipuçlarını açıklıyoruz.

#4
Sofralarımızda iştah açan o kusursuz ve pürüzsüz siyahlığın ardındaki büyük tehlikenin farkında mısınız? "Doğal" etiketiyle satın aldığınız zeytinler, aslında sağlığınızı tehdit eden birer boya küpü olabilir. Gerçek siyah zeytin ile kimyasallarla "karartılmış" sahte zeytin arasındaki o kritik farkları öğrendiğinizde, market alışverişlerinizde bir daha asla eski alışkanlıklarınıza dönmeyeceksiniz.

#5
Pek çok tüketici, siyah zeytin tercih ederken zifiri karanlık bir renk ve pürüzsüz, cam gibi bir parlaklık arar. Ancak doğanın işleyişinde zeytinler dalında hiçbir zaman tamamen aynı tonda kararmaz. Eğer bir kap içerisindeki binlerce zeytin tıpkı birer kömür tanesi gibi tek tip siyaha sahipse ve ayna gibi parlıyorsa; bu durum, üretimde tekstil boyası veya demir sülfat gibi tehlikeli kimyasal katkıların kullanıldığının en büyük kanıtı olabilir.

#6
Doğal fermantasyon sürecinden geçen bir zeytin, rengini zamana yayarak ve ağır ağır kazanır. Bu sebeple hakiki bir zeytin tabağına baktığınızda tek bir renk yerine renklerin dansını görürsünüz; kimi taneler derin bir siyahken, kimileri kahverengiye göz kırpan mürdüm tonlarındadır. Eğer sofranızdaki tüm zeytinler bir fabrikadan, sanki bir tornadan çıkmışçasına kusursuz ve tek tip bir renge sahipse, doğallıktan bir hayli uzaklaşmış olabilirsiniz.

#7
Zeytinin hileli olup olmadığını anlamak istiyorsanız en pratik ve en güvenilir yol olarak çekirdeğine bakabilirsiniz.

#8
Zeytini tükettiğinizde çekirdeğinin de meyve etiyle aynı koyulukta, simsiyah olduğunu fark ediyorsanız bir durup düşünmelisiniz. Bu durum, zeytinin doğal yollarla değil, boya maddeleri kullanılarak karartıldığının en net göstergesi sayılabilir. Doğal siyah zeytinin çekirdeği genellikle kahverengi ya da ahşap tonlarına sahiptir.

#9
Aldığınız zeytinden şüpheleniyorsanız, evde uygulayabileceğiniz en etkili yöntem "su testidir." Birkaç adet zeytini bir bardak ılık suyun içine bırakın. Eğer su, saniyeler içinde mürekkep gibi kapkara bir renge bürünüyorsa, o zeytinin boyandığından emin olabilirsiniz. Doğal bir zeytin suya çok hafif bir renk geçişi yapsa da asla zift gibi koyu bir görüntüye yol açmaz.

#10
Gerçek zeytini ayırt etmenin en somut yollarından biri de dokusudur. Hakiki bir zeytinin kabuğu oldukça ince bir yapıya sahiptir ve çiğnediğiniz anda ağzınızda kolayca dağılıp gider. Öte yandan, kimyasal işlemlerle yapay olarak karartılan zeytinlerin kabukları genellikle sertleşir ve yerken ağza kağıt gibi gelir, çiğnemesi zordur. Ayrıca zeytinin iç et rengi, dış kabuğuyla aynı koyulukta olmamalıdır; doğallığın gereği olarak daha meyvemsi, açık ve kahverengi tonlarını korumalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23