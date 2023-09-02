Uzman isim tek tek açıkladı! Bu bitki taş düşürmede birebir

Nasıl tüketilir? Birçok hastalığa iyi gelen şevketi bostanın nasıl tüketildiği konusunda da bilgiler veren Karabulut, "Girit’te ve Ege’de ise en çok kullanıldığı yer mutfak olmuş, şevketi bostanın kuzu etiyle yapılan yemeği, oldukça lezzetli ve faydalı bir yemek olduğunu da not edelim. Arapsaçı ve enginar ile birlikte pişirilerek de tüketilebilmektedir. Öyle ki şevketi bostanlı levrek çok tercih edilen bir yemektir. Şevketi bostan yemeği tavuklu veya pirinçli olarak da pişirilebilir. Bu bitkinin haşlama suyuyla çorba da yapılmaktadır. Yemek ve salata olarak tüketilmesinin yanı sıra çayı da yapılmaktadır. Çayı düzenli tüketildiğinde etkin sonuçlar doğurmaktadır" ifadelerine yer verdi. Şevketi bostanın temizlenmesin de zor bir bitki olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Karabulut, "Şevketi bostan temizlenirken dikenli olduğundan mutlaka eldiven takılmalıdır. Temizlik öncesinde ayrıca geniş bir kaba limonlu su hazırlanır. Havuca benzeyen kökler ve yapraklar dikenlerinden ayrılır. Ardından da kökler ve yapraklar birbirinden ayrılır. Şevketi bostan nasıl saklanır derseniz, birçok yolu vardır. Konserve şeklinde saklanabilir. Haşlandıktan sonra tuzlanıp, hava almayacak şekilde kavanozlara konup, kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Haşlanıp, şoklandıktan sonra derin dondurucuya da atılabilir. İsteğe göre parçalara ayrılıp, gölgede kurutularak da saklanabilmektedir. Kurutulmuş olan bitki hava almasını önleyecek poşetlerde muhafaza edilebilir. Muhafaza edilmesinde hava almaması en dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir" dedi.