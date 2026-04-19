Uzman isim açıkladı: Cilt lekeleri nasıl geçer? Hangi maskeler iyi gelir?
Uzman isim açıkladı: Cilt lekeleri nasıl geçer? Hangi maskeler iyi gelir?

Cilt lekeleri neden oluşur ve bu lekeler ile ilgili ciddi sağlık soruları her daim karşımızda durur... Uzman isim tüm detayları açıkladı...

Foto - Uzman isim açıkladı: Cilt lekeleri nasıl geçer? Hangi maskeler iyi gelir?

Cilt lekeleri, bir çok kişinin karşılaştığı yaygın bir cilt sorunudur. Güneş maruziyeti, hormonal değişimler ve çevresel faktörler gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bu lekeler, hem estetik kaygılara hem de cilt sağlığına dair sorulara yol açıyor. Peki cilt lekelerine karşı hangi vitaminler kullanılmalıdır? Cilt bariyerini nasıl koruruz? uzman isimden önemli açıklamalar...

Foto - Uzman isim açıkladı: Cilt lekeleri nasıl geçer? Hangi maskeler iyi gelir?

Lekeyle mücadelenin en etkili ve en doğal yolu, ona sebep olan temel faktörü yani güneş ışınlarına maruziyeti azaltmaktır. Yaz-kış demeden güneş koruyucu kullanmak bu işin altın kuralı. Sadece kremlere güvenmek de yetmez; güneşin en dik geldiği 12:00 ile 15:00 saatleri arasında gölgede kalmaya çalışmak ve şapka kullanmak cildiniz için yapabileceğiniz en büyük iyiliktir.

Foto - Uzman isim açıkladı: Cilt lekeleri nasıl geçer? Hangi maskeler iyi gelir?

Bunun yanı sıra cildi içeriden desteklemek de çok önemli. Ispanak ve roka gibi yeşil yapraklı sebzeler, havuç ve kabak gibi beta-karoten kaynakları, kivi ve çilek gibi C vitamini depoları cildin güneşe karşı direncini artırır. Somon ve cevizdeki Omega-3 ise cildin dokusunu besler. Kısacası, sağlıklı bir vücut sağlıklı bir cildi de beraberinde getirir. Birçok kişi "benim cildim hemen leke tutuyor" diye yakınır. Aslında bu durum büyük oranda genetik yatkınlıkla ilgilidir. Genetik yatkınlık dışında deri tipimiz de leke oluşumunda etkilidir. Örneği çil ve lentigo dediğimiz güneş lekeleri genellikle açık tenli ve kızıl bireylerde görülürken; "melasma" dediğimiz daha derin lekeler esmer kişilerde daha sıktır.

Foto - Uzman isim açıkladı: Cilt lekeleri nasıl geçer? Hangi maskeler iyi gelir?

Bununla birlikte bazı ağrı kesiciler, doğum kontrol hapları ve hatta her gün baktığımız telefon-tablet ekranlarından yayılan mavi ışık bile leke oluşumunu tetikleyebilir. Bu yüzden sadece dışarı çıkarken değil, ekran karşısında vakit geçirirken de dikkatli olmak gerekiyor. Bununla birlikte bazı ağrı kesiciler, doğum kontrol hapları ve hatta her gün baktığımız telefon-tablet ekranlarından yayılan mavi ışık bile leke oluşumunu tetikleyebilir. Bu yüzden sadece dışarı çıkarken değil, ekran karşısında vakit geçirirken de dikkatli olmak gerekiyor. cilt lekelerine hangi vitaminler iyi gelir? E Vitamini: Tam bir antioksidan kalkanıdır. Avokado, badem ve ay çekirdeği ile cildinizin nem dengesini koruyabilirsiniz. E vitamini antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikalleri nötralize ederek cildi korur, eksikliği durumunda ciltte leke oluşumu görülebilir. * D Vitamini: Hücrelerin büyümesi ve onarımı için şarttır; somon, yumurta ve tofu bu konuda harika kaynaklardır. * C Vitamini: Kolajen üretiminin motorudur. Turunçgiller, mango ve çilek ile cildinize ışıltı katabilirsiniz. C vitamininin cilt üzerindeki en büyük faydası cilt lekeleri üzerinde görülüyor. * Su Kaynağı Besinler: Nemli bir cilt, genç bir cilttir. Karpuz, salatalık ve kereviz sapı gibi su içeriği yüksek gıdalarla cildinizi içeriden nemlendirebilirsiniz. (akşam)

