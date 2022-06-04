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Hayat-Aktüel
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Üzerine ağaç düşen kişi kurtarıldı

2022-06-04 17:07:52
Üzerine ağaç düşen kişi kurtarıldı

Bolu'da üzerine ağaç düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

#1
Foto - Kozlu köyü Kirazlı Alanı mevkisinde ormanda ağaç kesen Necati K'nin (66) üzerine ağaç düştü.

Kozlu köyü Kirazlı Alanı mevkisinde ormanda ağaç kesen Necati K'nin (66) üzerine ağaç düştü.

#2
Foto - Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Sağlık ekipleri ve köylülerin yardımı ile ağacın altında çıkarılan Necati K, iş makinesinin kepçesinde yaklaşık 2 kilometre uzaktaki ambulansa taşındı.

Sağlık ekipleri ve köylülerin yardımı ile ağacın altında çıkarılan Necati K, iş makinesinin kepçesinde yaklaşık 2 kilometre uzaktaki ambulansa taşındı.

#4
Foto - Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Necati K, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Necati K, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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