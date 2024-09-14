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Teknoloji-Bilişim
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Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama var

2024-09-14 20:28:28
Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama var

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan mahsur kalan NASA astronotları, son durumlarıyla ilgili bir basın toplantısı yaptı.

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#1
Foto - Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama var

Haziran ayından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan mahsur olan NASA astronotları, kendilerini getiren Starliner'ın dünyaya döndüğünü izlemenin üzücü olduğunu anlattı.

#2
Foto - Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama var

Boeing'e ait Starliner mekiğinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürdüğü ancak mekikte helyum sızıntısı yaşanması sonrası ISS'de 3 ayı aşkın süredir mahsur olan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, dün düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 7 Eylül'de mürettebatsız bir şekilde dünyaya dönen Starliner hakkında da konuşan astronotlar, arızalı mekiğin içinde kendileri olmadan ISS'den ayrılmasını izlemenin kendileri için zor olduğunu anlattı.

#3
Foto - Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama var

BBC'nin haberine göre, yine de mutlu olduklarını belirten iki astronot, 'beklenmeyeni bekleme' konusunda eğitim gördüklerini belirtti. Williams, toplantıda yaptığı açıklamada, "Burası benim mutlu olduğum yer" dese de ailesini ve iki köpeğini özlediğini söyledi. Starliner'daki bazı sorunlar konusunda 'rahat' olmadıklarını belirten iki astronot, yine de uzay aracının içinde kendileri olmadan istasyondan ayrılıp dünyaya döndüğünü görmenin üzüntü verici olduğunu ifade etti. Kendilerine mesaj ve dualarını gönderen insanlara da teşekkür eden iki isim, "Özellikle bizimle ilgili endişe, çok duygulandırıcı" dedi.

#4
Foto - Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama var

NASA tarafından hayal kırıklığına uğratılmış hissedip hissetmedikleri sorusunu yanıtlayan Wilmore, "Kesinlikle hissetmiyorum" diye konuştu. Starliner'da bazı sorunlar olduğunu kabul eden Butch Wilmore, "Başka seçeneklerimiz varken rahat olmayabileceğimiz bazı şeyler bulduk" diyerek, uzay aracının nihayetinde dönüş aracı olarak kullanılabileceğini düşündüğünü söyledi. Wilmore, "Starliner ile dönebileceğimiz bir noktaya gelebilirdik ama sadece zamanımız kalmamıştı" değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama var

Her iki astronot da bunun kendileri için zorlayıcı bir zaman olduğunu ve Starliner'ın kendileri olmadan gitmesini izlemenin zor olduğuna dikkat çekti. Williams, "Uzay gemimizin uçup gittiğini izliyorduk" ifadelerini kullandı. Wilmore ise eğitimlerinin yüzde 90'ının beklenmeyene hazırlıklı olmak üzerine olduğuna işaret etti. Wilmore, dünyaya dönmek için 8 ay, 9 ay ya da gerekirse 10 ay bekleyebileceklerini anlattı.

#6
Foto - Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama var

Günlük rutinlerinden de bahseden astronotlardan Wilmore, sabah 04.30'da kalktığını, Williams ise 06.30'da uyandığını söyledi. İki isim de kemik yoğunluğunu kaybetmemek için her gün yapmaları gereken en az 2 saatlik spor rutininden de keyif aldıklarını sözlerine ekledi. Wilmore, "Eklemleriniz acımıyor; bu oldukça hoş bir durum" diye konuştu.

#7
Foto - Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama var

İki astronot da ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde posta yoluyla oy kullanabilmek için başvuru yaptıklarını belirtti. Wailliams, uzayda olmanın kendisini gezegen hakkında daha çok düşünmeye ittiğini belirterek, "Size biraz daha farklı düşünmenin kapısını açıyor. Bu, sahip olduğunuz tek gezegen ve ona bakmalısınız" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama var

Ne olmuştu? Boeing, 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın dünyaya dönüşü dört kez ertelenmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ağustos ayının sonunda, Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 2 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronotunu 2025 Şubat ayına kadar uzayda tutmaya karar vermişti. NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Doğası gereği bir test uçuşu ne güvenli ne de rutindir. Dolayısıyla bu karar, güvenliğe yönelik bir taahhüttür" ifadesini kullanmıştı. Yönetici Yardımcısı Jim Free de "Bu kolay bir karar olmadı ama kesinlikle doğru bir karar" diye konuşmuştu. Arızalı mekiğin ait olduğu Boeing ise söz konusu ertelemenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Boeing her şeyden önce mürettebatın ve uzay aracının güvenliğine odaklanmaya devam ediyor. Görevi NASA'nın belirlediği şekilde yürütüyoruz ve uzay aracını güvenli ve başarılı bir şekilde mürettebatsız dönüş için hazırlıyoruz" demişti. Starliner, 5 Eylül'de dünyaya döndü. Astronotların dönüş tarihi ise Şubat 2025 olarak açıklandı.

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