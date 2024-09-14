Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama var

Ne olmuştu? Boeing, 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın dünyaya dönüşü dört kez ertelenmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ağustos ayının sonunda, Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 2 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronotunu 2025 Şubat ayına kadar uzayda tutmaya karar vermişti. NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Doğası gereği bir test uçuşu ne güvenli ne de rutindir. Dolayısıyla bu karar, güvenliğe yönelik bir taahhüttür" ifadesini kullanmıştı. Yönetici Yardımcısı Jim Free de "Bu kolay bir karar olmadı ama kesinlikle doğru bir karar" diye konuşmuştu. Arızalı mekiğin ait olduğu Boeing ise söz konusu ertelemenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Boeing her şeyden önce mürettebatın ve uzay aracının güvenliğine odaklanmaya devam ediyor. Görevi NASA'nın belirlediği şekilde yürütüyoruz ve uzay aracını güvenli ve başarılı bir şekilde mürettebatsız dönüş için hazırlıyoruz" demişti. Starliner, 5 Eylül'de dünyaya döndü. Astronotların dönüş tarihi ise Şubat 2025 olarak açıklandı.