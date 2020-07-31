Uzaya turist götürecek araç tanıtıldı

Bu yıl ilk ticari uzay uçuşuna katılmayı planlayan Virgin Galactic’in koronavirüs salgını nedeniyle uçuşunu ertelediğini belirten CEO George Whitesides, bekleyişlerinin yakında biteceğini aktardı. Whitesides, "Bir sonraki uçuşumuzda sistem kontrolü yapmak için sadece 2 pilot olacak ve sonra arkada 4 kişi daha olacak. Bu testlerin kaç uçuş olacağını henüz paylaşmadık, çünkü önce nasıl gittiğini görmeliyiz. Ama oldukça hızlı ilerleyebiliriz." ifadelerini kullandı. Whitesides, bu testlerin Virgin Galactic’in ticari hizmetini sunması için zemin hazırlayacağını, uçuşların bundan sonra ticari hizmet başlayacağını belirtti. Şirket CEO'su, "VSS Unity, uzayda uçmak için şu ana kadarki en şaşırtıcı kabin olacak. Kabinin arkasında inanılmaz bir ayna var. Bence bu en havalı şeylerden biri olacak. Çünkü insanlar kendilerini uzayda görebilme deneyimine sahip olma şansını yakalayacak." diye konuştu. ABD Federal Havacılık İdaresi’nden ticari işletme lisansına sahip olan Virgin Galactic, dünyanın ilk özel amaçlı ticari uzay limanı olan ABD’deki New Mexico Spaceport America’dan uzay uçuşları düzenlemeyi hedefliyor.