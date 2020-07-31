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Dünya
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Uzaya turist götürecek araç tanıtıldı

2020-07-31 14:06:58
Uzaya turist götürecek araç tanıtıldı

İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, uzaya turist götürecek VSS Unity isimli mekiğin görüntülerini paylaştı.

#1
Foto - Şirketin sahibi Richard Branson yaptığı açıklamada, “Bu kabin, sizin ve benim gibi binlerce insanın uzay uçuşu hayalini güvenle gerçekleştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Şirketin sahibi Richard Branson yaptığı açıklamada, “Bu kabin, sizin ve benim gibi binlerce insanın uzay uçuşu hayalini güvenle gerçekleştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır." dedi.

#2
Foto - UZAYA GİTMENİN MALİYETİ 250 BİN DOLAR Yetkililer, uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi verileceğini ifade ederken, uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar açıldığında, kişi başı ödenecek tutarın 250 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 750 bin TL) olacağı ifade edildi.

UZAYA GİTMENİN MALİYETİ 250 BİN DOLAR Yetkililer, uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi verileceğini ifade ederken, uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar açıldığında, kişi başı ödenecek tutarın 250 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 750 bin TL) olacağı ifade edildi.

#3
Foto - YOLCULUK KAYIT ALTINA ALINACAK Virgin Galactic’in tasarımında bulunan kişisel koltuk arkası ekranlar ile canlı uçuş verileri gösterilecek. Aynı zamanda uzay mekiğinde bulunan 12 büyük pencere sayesinde kabinde bulunan yolcuların her biri için rahat görüş alanı sağlanırken, mekikteki 16 kamera da yolcuların deneyimlerini kaydedecek.

YOLCULUK KAYIT ALTINA ALINACAK Virgin Galactic’in tasarımında bulunan kişisel koltuk arkası ekranlar ile canlı uçuş verileri gösterilecek. Aynı zamanda uzay mekiğinde bulunan 12 büyük pencere sayesinde kabinde bulunan yolcuların her biri için rahat görüş alanı sağlanırken, mekikteki 16 kamera da yolcuların deneyimlerini kaydedecek.

#4
Foto - Bu yıl ilk ticari uzay uçuşuna katılmayı planlayan Virgin Galactic’in koronavirüs salgını nedeniyle uçuşunu ertelediğini belirten CEO George Whitesides, bekleyişlerinin yakında biteceğini aktardı. Whitesides,

Bu yıl ilk ticari uzay uçuşuna katılmayı planlayan Virgin Galactic’in koronavirüs salgını nedeniyle uçuşunu ertelediğini belirten CEO George Whitesides, bekleyişlerinin yakında biteceğini aktardı. Whitesides, "Bir sonraki uçuşumuzda sistem kontrolü yapmak için sadece 2 pilot olacak ve sonra arkada 4 kişi daha olacak. Bu testlerin kaç uçuş olacağını henüz paylaşmadık, çünkü önce nasıl gittiğini görmeliyiz. Ama oldukça hızlı ilerleyebiliriz." ifadelerini kullandı. Whitesides, bu testlerin Virgin Galactic’in ticari hizmetini sunması için zemin hazırlayacağını, uçuşların bundan sonra ticari hizmet başlayacağını belirtti. Şirket CEO'su, "VSS Unity, uzayda uçmak için şu ana kadarki en şaşırtıcı kabin olacak. Kabinin arkasında inanılmaz bir ayna var. Bence bu en havalı şeylerden biri olacak. Çünkü insanlar kendilerini uzayda görebilme deneyimine sahip olma şansını yakalayacak." diye konuştu. ABD Federal Havacılık İdaresi’nden ticari işletme lisansına sahip olan Virgin Galactic, dünyanın ilk özel amaçlı ticari uzay limanı olan ABD’deki New Mexico Spaceport America’dan uzay uçuşları düzenlemeyi hedefliyor.

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