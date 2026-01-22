  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
Uzaktan komutalı yüksek ateş gücü: Karşınızda milli ve yerli dron savar!

Savaş doktrinlerini değiştiren kamikaze dronlara karşı Türk mühendislerinden dev hamle! Dakikada 3000 atış yapabilen TRAKON LITE 134, en zorlu mini ve mikro dronları havada paramparça edecek.

Türk savunma sanayisi, savaş meydanlarının yeni kabusu olan FPV ve kamikaze dronlara karşı "fiziksel imha" odaklı müthiş bir çözüm geliştirdi. Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) iştiraki UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON LITE 134, dünyaca ünlü M134 MINIGUN’ı akıllı bir yazılımla birleştirerek dron avcısına dönüştürdü. Pahalı füzeler yerine ekonomik ve kesin çözüm sunan bu yerli sistem, kritik tesislerin ve askeri birliklerin yeni koruma kalkanı olacak.

İnsansız hava araçları ve özellikle FPV dronların savaş doktrinlerini değiştirdiği bir dönemde bu tehditleri ortadan kaldırmak için arayışlar sürüyor. Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesinde faaliyet gösteren UNIROBOTICS, bu ihtiyaca yönelik çözümlere bir yenisini ekledi. TRAKON LITE 134 adı verilen sistem, dronlara karşı akıllı ve yüksek ateş gücüne sahip bir uzaktan komutalı silah sistem (UKSS) olarak geliştirildi. Sistemin kalbinde, dakikada 3000 mermi atabilen M134 MINIGUN çok namlulu makineli tüfek yer alıyor. TRAKON LITE 134, dron tehdidine karşı, hızlı reaksiyon kabiliyeti, yüksek, güvenilir ve sahada kendini kanıtlamış bileşenlerle fiziksel imhaya dayalı İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi ihtiyacını karşılamak üzere geliştirildi.

Sistem, NATO ve ABD Silahlı Kuvvetleri standartlarında kabul gören M134 MINIGUN için özel olarak tasarlandı ve UNIROBOTICS'in TRAKON LITE ürün ailesine katıldı. TRAKON LITE serisinin tamamında olduğu gibi TRAKON LITE 134 de modüler, hafif ve platformdan bağımsız bir mimariye sahip bulunuyor. Gelişmiş atış kontrol ve hedef takip kabiliyetleri sayesinde her tür hedefe etkin şekilde angaje olabilen TRAKON LITE 134, dünya çapında güvenilirliği kanıtlanmış M134 MINIGUN'ı, günümüzün en kritik tehditlerinden biri olan dronlara karşı etkili bir karşı tedbir sistemine dönüştürüyor.

EKONOMİK, HIZLI, ETKİLİ, GÖREVE HAZIR Sistem, kinetik yöntemlerle etkisizleştirme esasına dayanan bir karşı tedbir çözümü sunuyor. Özellikle tespit edilmesi ve imha edilmesi en zor hedefler arasında yer alan mini ve mikro dronlara karşı yüksek etkinlik sağlayan sistem, kritik tesislerin, birliklerin ve stratejik varlıkların korunması açısından önem taşıyor. Son dönemdeki çatışmalar ucuz ama etkili kamikaze ve küçük keşif dronlarının zırhlı araçlar ve birlikler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. TRAKON LITE 134, pahalı hava savunma füzelerini harcamak yerine, bu tehditleri ekonomik, hızlı ve kesin (fiziksel imha ile) bir şekilde durdurmayı amaçlıyor. Açık kaynaklarda TRAKON LITE 134'ün en yakın muadillerinin FPV dron saldırılarına karşı fiili bir karşılık verdiğini gösteren doğrulanmış bir bilgiye rastlanmıyor. Kalifikasyonları tamamlanan TRAKON LITE 134, göreve hazır hale getirildi.

