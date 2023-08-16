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Türkiye
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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

2023-08-16 07:37:59
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

#1
Foto - Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polislerinin girdiği adreslerde aramalar devam ediyor.

#2
Foto - Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

2 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 35 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı.

#4
Foto - Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve dron desteğiyle 33 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

#5
Foto - Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

260 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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