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Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

2023-06-08 07:03:17
Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

Mersin'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

#1
Foto - Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

#2
Foto - Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

Çalışmalarda kimliği tespit edilen 31 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı. Günün erken saatlerinde gerçekleşen operasyona, 65 ekip ve yaklaşık 300 polis katıldı.

#3
Foto - Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

#4
Foto - Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

#5
Foto - Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve narkotik dedektör köpekleriyle adreslerdeki aramaları sürüyor.

#6
Foto - Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

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