En ucuz ve en kiraların olduğu iller belli oldu! Listedeki iki il şaşırttı!
Türkiye’de küresel krizlerin etkisiyle konut piyasası Mart 2026 itibarıyla farklı bir eşiği geride bırakarak, metrekare fiyatları ilk kez 40 bin lirayı aştı.
Endeksa verilerine göre konut fiyatları geçen ay yüzde 1,13 arttı. Ancak aynı dönemde TÜFE’nin yüzde 1,94 olması, reel anlamda fiyatların gerilediğini gösteriyor. Yıllık ortalamaya bakıldığında ise artış yüzde 27,37 seviyesinde.
Kira tarafında da tablo dikkat çekici. Mart ayında ortalama kira 26 bin TL’ye ulaştı. Yıllık kira getirisi yüzde 7,25 olurken, amortisman süresi yaklaşık 14 yıl olarak hesaplandı.
EN PAHALI İLLER: ZİRVEDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK Mart 2026 itibarıyla Türkiye’de metrekare fiyatı en yüksek iller listesinde yine sahil şehirleri öne çıkıyor. Özellikle turizm bölgelerinde fiyatlar oldukça yüksek.
Listenin ilk sıraları şöyle: Muğla: 65.607 TL İstanbul: 62.204 TL Antalya: 52.011 TL Çanakkale: 49.841 TL İzmir: 47.746 TL
Bu illeri Aydın, Bartın, Balıkesir, Kocaeli ve Bolu takip ediyor. İlginç bir detay var burada… Bartın gibi görece küçük bir ilin listeye girmesi dikkat çekiyor. Öte yandan Ankara’nın ilk 10’da yer almaması da ayrı bir sürpriz.
ANKARA’DA ARTIŞ VAR AMA LİSTEYE YETMEDİ Başkentte konut fiyatları son bir yılda yaklaşık yüzde 40 arttı. Ancak buna rağmen Mart 2026 itibarıyla ortalama metrekare fiyatı 36 bin 561 TL seviyesinde kaldı.
EN UCUZ İLLER: DOĞU VE GÜNEYDOĞU AĞIRLIĞI Türkiye’de en uygun fiyatlı konutların bulunduğu iller ise büyük ölçüde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alıyor.
Mart 2026 verilerine göre en düşük metrekare fiyatına sahip şehirler: Kilis: 16.188 TL Osmaniye: 20.451 TL Malatya: 20.694 TL Ağrı: 20.845 TL Kayseri: 21.941 TL
Mardin: 22.113 TL Şanlıurfa: 22.257 TL Adıyaman: 22.660 TL Siirt: 22.727 TL Kırıkkale: 22.773 TL
KAYSERİ DETAYI: LİSTENİN EN DİKKAT ÇEKEN İSMİ Bu listede asıl dikkat çeken şehir ise Kayseri oldu. Çünkü şehir, sadece uygun fiyatlı konutlarıyla değil; sanayisi, kış turizmi ve öğrenci yapısıyla da öne çıkıyor./ kaynak: haber7
