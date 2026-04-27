Okan Buruk’lu Galatasaray durdurulamıyor: Tarih üstüne tarih yazmaya devam

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğa ve toplamda 26. zafere bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını 7’ye çıkararak ligin bitimine 3 hafta kala büyük avantaj elde etti.

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya büyük bir avantajla giren Galatasaray, üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazanmaya çok yaklaştı. Ligde 13. bitirilen 2021-2022 sezonunun ardından göreve gelen teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 3 sezon üst üste şampiyonluk ipini önde göğüsledi. Bu sezona üst üste 4. kez mutlu sona ulaşma hedefiyle başlayan "Cimbom" son 3 müsabakaya büyük bir avantajla girdi.

Ligin 31. haftasındaki derbide en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardı. Okan Buruk'un öğrencileri kalan 3 müsabakada 4 puan alması halinde rakiplerinin skorlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda çok büyük bir hata yapmaması halinde üst üste 4, toplamda ise 26. kez şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray, bunu başarması durumunda kendisine ait 1996-2000 arasındaki 4 sezon üst üste şampiyon olma rekoruna ortak olacak. Futbolculuğunda başardığını teknik adamlığında da tekrarlamaya çalışacak

serisini teknik adam olarak da yaşamayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Buruk, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 sezonuyla başlayıp 1999-2000 sezonuyla tamamlanan 4 sezonluk şampiyonluk serisinde futbolcu olarak görev yaptı. 2022'de futbolcu olarak unutulmazları arasına girdiği takıma teknik direktör olan Buruk, dördüncü şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor.

İlk sezonunda küllerinden doğdu! Okan Buruk, tarihinin en kötü sezonunun ardından başına geçtiği Galatasaray'ı tarihi başarıya taşıdı. Büyük bir travma yaşayan kadroya Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı gibi sonraki yıllara da damga vuracak önemli oyuncular transfer edildi. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetimindeki ilk sezonunu en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamladı. İkinci sezon rekor puan geldi! Buruk yönetimindeki "Cimbom" ikinci sezonda rekor puanla şampiyonluk kazandı. Şampiyon kadrosuna Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılı takım, yine Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına girdi. Galatasaray, 20 takımla oynanan sezonda 102 puan toplayarak Süper Lig tarihinin puan rekorunu kırarak mutlu sona ulaştı. Üçüncü sezon açık ara gelen şampiyonluk! Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu açık ara puan farkıyla elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda yine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı verdi. Başarılı kadrosuna Victor Osimhen, Gabriel Sara, Roland Sallai, Mario Lemina ve Eren Elmalı gibi katkı veren oyuncuları kattı. İyi bir sezon geçiren "Cimbom" sezonu 95 puanla ilk sırada bitirdi. Sarı-lacivertliler ise şampiyonun 11 puan gerisinde 84 puanla ikinci oldu. Galatasaray, bu başarıyla üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu şampiyonlukla Türkiye'de formasına 5. yıldızı takma hakkı elde eden ilk takım ünvanını aldı.

Rakipleriyle farkı açıyor! Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yaşadığı başarıyla rakipleriyle şampiyonluk sayısındaki farkı açmaya devam ediyor.

Son 30 yılda yaklaşık 2 sezonda bir Süper Lig şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 25 kez mutlu sona ulaşarak en fazla kupa kaldıran takım konumunda. Üst üste 4. şampiyonluk yolunda büyük avantajı olan Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda şampiyonluk sayısını 26'ya çıkaracak. Galatasaray, bu sezon ligi kazanması durumunda Fenerbahçe'ye 7, Beşiktaş'a 10, Trabzonspor'a ise 19 şampiyonluk farkı atacak.

Yorumlar

Zaza

Avrupada hiç durdulamıyor
