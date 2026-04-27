Okan Buruk’lu Galatasaray durdurulamıyor: Tarih üstüne tarih yazmaya devam

İlk sezonunda küllerinden doğdu! Okan Buruk, tarihinin en kötü sezonunun ardından başına geçtiği Galatasaray'ı tarihi başarıya taşıdı. Büyük bir travma yaşayan kadroya Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı gibi sonraki yıllara da damga vuracak önemli oyuncular transfer edildi. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetimindeki ilk sezonunu en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamladı. İkinci sezon rekor puan geldi! Buruk yönetimindeki "Cimbom" ikinci sezonda rekor puanla şampiyonluk kazandı. Şampiyon kadrosuna Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılı takım, yine Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına girdi. Galatasaray, 20 takımla oynanan sezonda 102 puan toplayarak Süper Lig tarihinin puan rekorunu kırarak mutlu sona ulaştı. Üçüncü sezon açık ara gelen şampiyonluk! Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu açık ara puan farkıyla elde etti.