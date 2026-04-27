SON DAKİKA
Ekonomi
Milyonlar şokta: Patronlar asgari ücretle ilgili kararını duyurdu
Milyonlar şokta: Patronlar asgari ücretle ilgili kararını duyurdu

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomideki son gelişmeler ve asgari ücrete ara zam beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avdagiç, ekonomi yönetiminin son üç yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’nin döviz rezervlerinde önemli bir toparlanma sağlandığını ve dış finansmana erişimde hedeflere ulaşıldığını ifade etti. Ancak bölgesel savaşın dengeleri değiştirdiğini belirten Avdagiç, iş dünyasının bu süreçte ciddi bir bedel ödediğini söyledi.

Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Avdagiç, konunun sadece faiz artışı ya da sabit kalma çerçevesinde ele alınmasının yeterli olmayacağını belirtti. Ekonomi politikalarının bütüncül bir yaklaşımla yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Avdagiç, kur, ihracat ve ithalat politikalarında güncellemeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

2026 yılı için belirlenen 410 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefinin önemine dikkat çeken Avdagiç, ihracatın ithalata oranının yüzde 75’in altına düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Sanayi teşviklerinin daha geniş bir tabana yayılması gerektiğini belirten Avdagiç, özellikle orta ölçekli işletmelere daha fazla destek verilmesinin önemine işaret etti.

Avdagiç, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin kritik olduğunu belirtirken, enerji alanında Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklarda önemli bir mesafe kat ettiğini ifade etti.

Asgari ücrete ara zam beklentilerine de değinen Avdagiç, mevcut sistemin korunmasının daha doğru olacağını belirterek, “Asgari ücret yılda bir defa düzenleniyor. Mevcut sürecin muhafaza edilmesi makul olur” dedi.

Yorumlar

Yılmazguler

Tek bedel ödeyen emekli ve asgari ücretlidir

Antepli Aydın

Biz işçiler zamanın modern köleleriyiz
