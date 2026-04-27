Rusya'da çok konuşulacak 'Türkiye' teklifi: Kaldırın uygulamayın
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya'da çok konuşulacak 'Türkiye' teklifi: Kaldırın uygulamayın

St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi, turist trafiğinin yarı yarıya artmasının ardından Türkiye ile ilgili flaş teklifi masaya getirdi.

1
#1
Foto - Rusya'da çok konuşulacak 'Türkiye' teklifi: Kaldırın uygulamayın

Rusya'nın en turistik şehirlerinden St. Petersburg'un yönetimi, Türklere vize uygulanmamasını önerdi.

#2
Foto - Rusya'da çok konuşulacak 'Türkiye' teklifi: Kaldırın uygulamayın

Rus medyasının aktardığına göre St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi, şehrin sadece iş gezileri değil yabancı turistler için de gittikçe daha çekici hâle geldiğini belirtti. Yönetim ayrıca, Türk ziyaretçi sayısının artmasına özel parantez açtı.

#3
Foto - Rusya'da çok konuşulacak 'Türkiye' teklifi: Kaldırın uygulamayın

Habere göre 2026’nın ilk üç ayında, St. Petersburg-İstanbul hattındaki yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artışla 200 binin üzerine kadar çıktı.

#4
Foto - Rusya'da çok konuşulacak 'Türkiye' teklifi: Kaldırın uygulamayın

2025'te ise Türkiye genelinden St. Petersburg'a giden turist sayısı yüzde 65 arttı. 2024 yılında yaklaşık 42 bin 400 olan Türk turist sayısı, 2025 yılı sonu itibarıyla 70 bine yükseldi.

#5
Foto - Rusya'da çok konuşulacak 'Türkiye' teklifi: Kaldırın uygulamayın

Anastasiya Belova, 360.ru'da yayınlanan makalesinde, her sene yaklaşık 7 milyon Türk'ün yurt dışına çıktığını ancak son dönemde Rusya vizesi alma konusunda isteksiz olduklarını belirtti. Vize zorunluluğunun bulunmadığı 2014–2015 yıllarında St. Petersburg’u ziyaret eden Türk turist sayısının 500 bine kadar çıktığını belirten Belova, bu sayının 150 bin seviyelerine gerilediğini ifade etti.

#6
Foto - Rusya'da çok konuşulacak 'Türkiye' teklifi: Kaldırın uygulamayın

Moskova merkezli Uluslararası Andrey Karlov Vakfı İcra Kurulu Başkanı Naki Karaaslan da öneriye destek verdi. Türkiye ile Rusya'nın "dost ülkeler" olduğunu belirten Karaaslan, “Rusya son yıllarda bazı Arap ülkeleri için vizeyi kaldırdı. Bu durumda Türk vatandaşları için benzer bir adımın ne zaman atılacağı sorusu gündeme geliyor. Vize muafiyeti, ticari, ekonomik ve turistik ilişkileri ciddi şekilde güçlendirir” dedi.

#7
Foto - Rusya'da çok konuşulacak 'Türkiye' teklifi: Kaldırın uygulamayın

İki ülke arasında 12 Mayıs 2010’da Ankara’da imzalanan anlaşmayla vizesiz seyahat uygulaması başlamıştı. Ancak 2015 Kasım'da yaşanan uçak krizi sonrası bu uygulama askıya alındı. 2019'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türklere vizesiz seyahat imkânı tanıyan kararnameyi imzalamıştı.

#8
Foto - Rusya'da çok konuşulacak 'Türkiye' teklifi: Kaldırın uygulamayın

Umuma mahsus pasaportlu Türk vatandaşları Rusya’ya elektronik vizeyle girebiliyor. Ancak bu kişiler en fazla 30 gün kalabiliyor. Mevcut durumda Ruslar, Türkiye’de her altı ayda bir 90 güne kadar vizesiz kalabilme hakkına sahip. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise Rusya’ya seyahat edebilmek için vize almak zorunda. KAYNAK: ODATV

+90 (553) 313 94 23