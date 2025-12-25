Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı başlar mı? Apar topar isimler yazılmaya başlandı bile... Kritik gelişme...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınma süreci sonrası sosyal medyada bir anda yeni bir başkanlık yarışı beklentisi oluştu. Ancak potansiyel adayların hiçbiri aktif bir çalışma içinde değil. Her ne kadar Nihat Özdemir ve Mehmet Ali Aydınlar isimleri üzerinden bir çalışma yürütüldüğü iddia edilse de, camianın iki önde gelen isminin herhangi bir çalışması yok.