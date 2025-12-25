  • İSTANBUL
Spor
6
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı başlar mı? Apar topar isimler yazılmaya başlandı bile... Kritik gelişme...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı başlar mı? Apar topar isimler yazılmaya başlandı bile... Kritik gelişme...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınma süreci sonrası sosyal medyada bir anda yeni bir başkanlık yarışı beklentisi oluştu. Ancak potansiyel adayların hiçbiri aktif bir çalışma içinde değil. Her ne kadar Nihat Özdemir ve Mehmet Ali Aydınlar isimleri üzerinden bir çalışma yürütüldüğü iddia edilse de, camianın iki önde gelen isminin herhangi bir çalışması yok.

1
#1
Foto - Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı başlar mı? Apar topar isimler yazılmaya başlandı bile... Kritik gelişme...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın devam eden hukuki süreç kapsamında bugün (24 Aralık) gözaltına alınması camiada büyük yankı uyandırdı. Yönetim kanadından "birlik" mesajları yükseldi. Spekülasyonların aksine, kulüp içinde kaos değil, mevcut yapıyı koruma içgüdüsü hakim. Her yerden birlik beraberlik çağrıları yükseliyor. Camia kenetlenmiş durumda.

#2
Foto - Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı başlar mı? Apar topar isimler yazılmaya başlandı bile... Kritik gelişme...

Fenerbahçe camiasında şu an "Seçim yapılsın, ben gelirim" demenin "baştan kaybettiren" bir hamle olduğu fikri hakim.

#3
Foto - Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı başlar mı? Apar topar isimler yazılmaya başlandı bile... Kritik gelişme...

Her ne kadar Nihat Özdemir ve Mehmet Ali Aydınlar isimleri üzerinden bir çalışma yürütüldüğü iddia edilse de, bu hamlelerin taraftar ve kongre üyeleri nezdinde "fırsatçılık" olarak görülmesi çok büyük muhtemel. Bu yüzden camianın iki önde gelen isminin herhangi bir çalışma yapması kesinlikle beklenmiyor.

#4
Foto - Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı başlar mı? Apar topar isimler yazılmaya başlandı bile... Kritik gelişme...

Yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla transfer döneminde işlerin durmayacağına dair taraftarlara güvence verdi: - Kulüpteyiz. Fenerbahçe camiası hiçbir şekilde tedirginlik yaşamasın. İşimize devam ediyoruz. Başkanımızın yanındayız ve Fenerbahçe'ye sonuna kadar sahip çıkacağız.

#5
Foto - Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı başlar mı? Apar topar isimler yazılmaya başlandı bile... Kritik gelişme...

Bu arada Saran döneminde devreye giren "Mutluluk Testi" uygulaması camianın mevcut yönetime neden sıkı sıkıya bağlı olduğunun kanıtı gibi. Saran göreve geldiğinde futbolcular ve personel arasındaki mutluluk oranı 7 - E seviyelerindeyken, bu oran bugün ? seviyelerine kadar ulaştı. Fotospor'a göre; Taraftarlar ve kulüp çalışanları, yıllar sonra yakalanan bu pozitif havayı hukuki süreçler nedeniyle kaybetmek istemiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
