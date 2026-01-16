Uyuşturucu akciğer kanseri riskini artırır: O ülkenin kullandığı belli oldu! Genç nüfusu bekleyen büyük tehlike

Ancak araştırmacılar, esrar dumanının tütün dumanında bulunan zararlı kimyasalların ve bileşiklerin çoğunu içerdiğini biliyor. Birçok esrar kullanıcısının aynı zamanda tütün de içmesi nedeniyle, ortaya çıkan hastalıkların nedenini belirlemek zor olabiliyor ve bu da konuyu daha da karmaşık hale getiriyor. Bu nedenlerle, tıp araştırmacıları esrar içmenin ve akciğer sağlığının hala endişe kaynağı olduğuna inanıyor. Esrar ve akciğer tahriş edicileri! Akciğerlerdeki tahriş edici maddeler, hassas akciğer dokusuna zarar verebilir. Bu tahriş edici maddeler toz veya polen olabileceği gibi kimyasallar veya esrar dumanı da olabilir. Esrar içmek, solunum yollarının ani daralması veya tıkanması olan akut bronkospazma yol açabilir. Bu durum nefes almayı zorlaştırabilir ve öksürük, hırıltı ve nefes darlığına neden olabilir. Akut bronkospazma ek olarak, esrar kullanımı kronik bronşit riskini de artırabilir. Kronik bronşit, solunum yollarının iltihaplanması sonucu mukus üretiminin artması, öksürük ve nefes darlığına yol açan uzun süreli bir durumdur. Bu, düzenli esrar kullanıcıları için büyük bir endişe kaynağı olabilir. Esrar kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatarak kullanıcıları daha fazla solunum yolu enfeksiyonuna maruz bırakabilir. Esrarın yakılmasından çıkan dumanı solumak akciğerlerin iç yüzeyini tahriş ederek bakteri ve virüslerin enfeksiyonlara neden olmasını kolaylaştırabilir. Bazı esrar kullanıcıları diğer yöntemlere göre elektronik sigarayı tercih ediyor. Elektronik sigara, sigaraya göre daha güvenli bir alternatif olarak pazarlanıyor, ancak bazı araştırmalar bunun da sağlığa zarar verebileceğini gösteriyor. Esrar içeren elektronik sigara ürünlerinin kullanımı, 2019 yılında elektronik sigara veya buharlaştırıcı ürün kullanımına bağlı akciğer hasarı (EVALI) salgınıyla ilişkilendirilmişti . O dönemde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), EVALI salgınları nedeniyle, özellikle aile, arkadaşlar veya tanıdıklar gibi resmi olmayan kaynaklardan temin edilen esrar içeren elektronik sigara ürünlerinin kullanımına karşı insanları uyarmıştı.