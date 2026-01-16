  • İSTANBUL
Uyuşturucu akciğer kanseri riskini artırır: O ülkenin kullandığı belli oldu! Genç nüfusu bekleyen büyük tehlike
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uyuşturucu akciğer kanseri riskini artırır: O ülkenin kullandığı belli oldu! Genç nüfusu bekleyen büyük tehlike

Uyuşturucu kullanılan en sık ülkenin Amerika olduğu tespit edildi. Yapılan söz konusu açıklamada genç nüfusu bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı. Akciğer kanseri riskini arttıran uyuşturucu hakkında bilmeniz gerekenler.

#1
Foto - Uyuşturucu akciğer kanseri riskini artırır: O ülkenin kullandığı belli oldu! Genç nüfusu bekleyen büyük tehlike

Uyuşturucu akciğer kanseri riskini artırır! Esrar yasaları birçok eyalette hızla değişiyor ve araştırmacılar yasallaştırmanın kullanımını yaklaşık oranında artırdığını tespit etti. Esrar, yaygın olarak kullanılan bir madde ve ABD'de federal düzeyde en sık kullanılan yasadışı uyuşturucu madde. 2021 yılında, yaklaşık 52,5 milyon kişi önceki 12 ay içinde esrar kullandı .

#2
Foto - Uyuşturucu akciğer kanseri riskini artırır: O ülkenin kullandığı belli oldu! Genç nüfusu bekleyen büyük tehlike

Esrar kullanımının artmasıyla birlikte, bunun akciğer sağlığını nasıl etkileyebileceğini göz önünde bulundurmak önem kazanıyor. İşte bilmeniz gerekenler. Uyuşturucu içindeki kimyasallar! İnsanlar, sigaraların daha belirgin kanserojen maddeler içerdiği için esrar içmenin sigara içmekten daha az zararlı olup olmadığını merak edebilir. Esrarın kimyasal içermediğini anlamak önemlidir. Esrar, katran, amonyak, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, karbon monoksit, siyanür, benzen ve daha birçok bileşik ve kimyasal madde karışımı içerir. Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden binlerce kişi var. Bu kimyasalların ve bileşiklerin bazılarının, kanser de dahil olmak üzere çeşitli akciğer hastalıklarıyla bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Esrar ve akciğer kanseri! Esrar kullanımı, akciğer kanseri geliştirme riskinin artmasıyla ilişkilendirilebilir. Esrar kullanımının uzun vadeli sağlık etkilerini ve bir kişinin akciğer kanseri riskini nasıl etkilediğini tam olarak anlamak için ek araştırmalara ihtiyaç vardır.

#3
Foto - Uyuşturucu akciğer kanseri riskini artırır: O ülkenin kullandığı belli oldu! Genç nüfusu bekleyen büyük tehlike

Ancak araştırmacılar, esrar dumanının tütün dumanında bulunan zararlı kimyasalların ve bileşiklerin çoğunu içerdiğini biliyor. Birçok esrar kullanıcısının aynı zamanda tütün de içmesi nedeniyle, ortaya çıkan hastalıkların nedenini belirlemek zor olabiliyor ve bu da konuyu daha da karmaşık hale getiriyor. Bu nedenlerle, tıp araştırmacıları esrar içmenin ve akciğer sağlığının hala endişe kaynağı olduğuna inanıyor. Esrar ve akciğer tahriş edicileri! Akciğerlerdeki tahriş edici maddeler, hassas akciğer dokusuna zarar verebilir. Bu tahriş edici maddeler toz veya polen olabileceği gibi kimyasallar veya esrar dumanı da olabilir. Esrar içmek, solunum yollarının ani daralması veya tıkanması olan akut bronkospazma yol açabilir. Bu durum nefes almayı zorlaştırabilir ve öksürük, hırıltı ve nefes darlığına neden olabilir. Akut bronkospazma ek olarak, esrar kullanımı kronik bronşit riskini de artırabilir. Kronik bronşit, solunum yollarının iltihaplanması sonucu mukus üretiminin artması, öksürük ve nefes darlığına yol açan uzun süreli bir durumdur. Bu, düzenli esrar kullanıcıları için büyük bir endişe kaynağı olabilir. Esrar kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatarak kullanıcıları daha fazla solunum yolu enfeksiyonuna maruz bırakabilir. Esrarın yakılmasından çıkan dumanı solumak akciğerlerin iç yüzeyini tahriş ederek bakteri ve virüslerin enfeksiyonlara neden olmasını kolaylaştırabilir. Bazı esrar kullanıcıları diğer yöntemlere göre elektronik sigarayı tercih ediyor. Elektronik sigara, sigaraya göre daha güvenli bir alternatif olarak pazarlanıyor, ancak bazı araştırmalar bunun da sağlığa zarar verebileceğini gösteriyor. Esrar içeren elektronik sigara ürünlerinin kullanımı, 2019 yılında elektronik sigara veya buharlaştırıcı ürün kullanımına bağlı akciğer hasarı (EVALI) salgınıyla ilişkilendirilmişti . O dönemde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), EVALI salgınları nedeniyle, özellikle aile, arkadaşlar veya tanıdıklar gibi resmi olmayan kaynaklardan temin edilen esrar içeren elektronik sigara ürünlerinin kullanımına karşı insanları uyarmıştı.

#4
Foto - Uyuşturucu akciğer kanseri riskini artırır: O ülkenin kullandığı belli oldu! Genç nüfusu bekleyen büyük tehlike

Ayrıca, elektronik sigara kullanımı genellikle yüksek etkili esrar konsantreleriyle ilişkilendirilir ve bu da zihinsel ve fiziksel sorun riskini artırabilir. YAPILAN ARAŞTIRMALARDA BELLİ OLDU! Sigara ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin kullanımı farklı solunum yolu hastalıklarına ve kronik akciğer rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilir. Bu rahatsızlıklar arasında özellikle kronik bronşit, amfizem ve akciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunları bulunur. Sonuç olarak, mevcut çalışmanın sonuçları uzun süreli esrar kullanımının genç yetişkinlerde akciğer kanseri riskini artırdığını göstermektedir. Esrar içimi, tütün içimine göre akciğer kanserine neden olma potansiyeli daha yüksek olabilir

