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Hayat-Aktüel
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Uykusuz gecelere kesin çözüm! Bu yöntemlerle sivrisineklerden tamamen kurtulacaksınız!

2023-05-06 11:03:11
Uykusuz gecelere kesin çözüm! Bu yöntemlerle sivrisineklerden tamamen kurtulacaksınız!

Uykusuz gecelere kesin çözüm! Bu yöntemlerle sivrisineklerden tamamen kurtulacaksınız! Yaz aylarının en büyük işkencelerinden biri de hiç şüphesiz sivrisineklerdir. Sivrisineklerden kurtulmak için kimyasal ürünler kullanmak istemeyenler doğal sinek kovucu yöntemlere başvuruyor. Evde yapacağınız bu yöntemlerle yaz gecelerinde rahat nefes alabilirsiniz. Yaz aylarına girmemize sayılı günler kaldı. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisinekler de çoğaldı. Yaz aylarını adeta işkenceye çeviren bu sineklere doğal yöntemlerle elveda diyebilirsiniz. İŞTE O YÖNTEMLER...

#1
Foto - Uykusuz gecelere kesin çözüm! Bu yöntemlerle sivrisineklerden tamamen kurtulacaksınız!

PAPATYA SUYU Yapmanız gereken adımlar ise yaklaşık 200 gram papatyayı kaynatıp soğuduğunda cildinize sürmek olacak. Dilerseniz papatyayı ılık su ile yıkayıp cildinize de sürebilirsiniz. Dışarı çıkmadan önce bu yöntemi denerseniz, sivrisineklerden epey uzak kalabilirsiniz. Yaz gecelerinde ve günlerinde sineklerden papatya kokuları ile kurtulabilirsiniz.

#2
Foto - Uykusuz gecelere kesin çözüm! Bu yöntemlerle sivrisineklerden tamamen kurtulacaksınız!

LAVANTA Günlük olarak kullandığınız nemlendirici içine 100 ml kadar lavanta yağı ekleyin ve kremle karışmasını sağlayın. Gece uyurken ve gün içinde cildinize bu kremi uygulayın. Lavantanın etkisi ile sineklerden uzak kalabilirsiniz. Sivrisinek kovucu lavanta yağı size daha huzurlu bir yaz mevsimi yaşatabilir. Ayrıca lavanta aromalı sivrisinek kovucu tütsü alarak bu kokunun etkisi ile sinekleri evden uzak tutabilirsiniz.

#3
Foto - Uykusuz gecelere kesin çözüm! Bu yöntemlerle sivrisineklerden tamamen kurtulacaksınız!

KARANFİL VE LİMON Limonu ikiye kesin ve birkaç adet karanfili limonun içine batırın. Karanfilli limonları, birkaç günde yenileyerek sivrisinekleri odanızdan ve mutfağınızdan kovabilirsiniz.

#4
Foto - Uykusuz gecelere kesin çözüm! Bu yöntemlerle sivrisineklerden tamamen kurtulacaksınız!

NANE YAĞI Nane yağının içinde limonen ve cinola maddeleri yer alır. Bu maddeler, sivrisinekleri rahatsız eden kokuya sahiptir. Odanızın bir köşesinde nane yağı dolu bir kap koyarsanız, sinekler evinizde rahatça dolaşmaktan vazgeçecektir.

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