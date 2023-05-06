Uykusuz gecelere kesin çözüm! Bu yöntemlerle sivrisineklerden tamamen kurtulacaksınız!

LAVANTA Günlük olarak kullandığınız nemlendirici içine 100 ml kadar lavanta yağı ekleyin ve kremle karışmasını sağlayın. Gece uyurken ve gün içinde cildinize bu kremi uygulayın. Lavantanın etkisi ile sineklerden uzak kalabilirsiniz. Sivrisinek kovucu lavanta yağı size daha huzurlu bir yaz mevsimi yaşatabilir. Ayrıca lavanta aromalı sivrisinek kovucu tütsü alarak bu kokunun etkisi ile sinekleri evden uzak tutabilirsiniz.