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Uykudayken yakalandılar: Evlerine kaya düştü

  • Çorum ilimizin İskilip ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları iki evin çatısını delerek birinin yatak odasına, diğerinin ise tuvaletine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev sahipleri büyük korku yaşadı.

  • Olay, öğlen saatlerinde İskilip ilçesi Hacıpiri Mahallesi'nde meydana geldi. Sağanak nedeniyle Koçkayası mevkiinden kopan kaya parçaları yuvarlanıp, Veli Kaya ve Zeynep Aslan'a ait evlerin çatısından yatak odası ve tuvalete düştü.

  • Ölen ya da yaralanan olmadığı olaya uykuda yakalanan ev sahipleri büyük korku yaşadı. Olayda evlerde hasar oluştu.

  • Zehra Arslan ise, düşen kaya parçaları evine hasar verdiğini belirterek, "Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü desek yeri. Çok korktuk, komşumun da yatak odasına isabet etti" diye konuştu.

  • Veli Kaya, uyuduğu sırada olayın yaşandığını belirterek, "Yatak odamda uyuduğum sırada tavandan odaya hızla ve büyük bir gürültü ile kocaman bir kaya parçası düştü. Bir metre sağıma düşşe altında kalabilirdim. Allah korudu" dedi.

  • Uykudayken yakalandılar: Evlerine kaya düştü

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