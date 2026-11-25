Uygulanan ambargolara aldırmıyor! Her konseri Gazze için umut oluyor!
İsrail yanlısı birçok ülkede konserlerine izin verilmeyen ABD’li rapçi Macklemore Filistin'e destek amacıyla Dublin, Paris ve Londra'da düzenlediği turnede 2 milyon 255 bin doları aşkın bağış toplandı. Gelirler, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri yürüten 12 kuruluşa aktarıldı. Filistin'e desteğini konser ve bağış kampanyalarıyla sürdüren Macklemore, "Where's Our Love" isimli yeni şarkısının tüm gelirlerini de Gazze'deki annelere ve çocuklara destek sağlayan Mother of Hind Fund'a bağışlayacağını duyurdu.