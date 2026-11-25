Filistin’e verdiği destek nedeniyle ABD’de konser engelleriyle karşılaşan rapçi Macklemore, Avrupa turnesiyle milyonlarca dolarlık yardım topladı. HABER7'de yer alan habere göre, sanatçının “Free Palestine Tour” adıyla Dublin, Paris ve Londra’da gerçekleştirdiği üç konser kapsamında 2 milyon 255 bin 781 dolar toplandı. Konser biletleri, ürün satışları, bireysel bağışlar ve destekçi kuruluşların yürüttüğü kampanyalardan elde edilen gelir Filistinlilere yönelik yardım faaliyetlerine ayrıldı. Bilet satışlarından 580 bin 248 dolar, konser ürünlerinden 107 bin 679 dolar, doğrudan bağışlardan ise 352 bin 33 dolar elde edildi. Destekçi kuruluşların düzenlediği kampanyalarla da 1 milyon 218 bin 499 dolar toplandı.