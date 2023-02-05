2023-02-05 19:49:06 Uyarı geldi! Limana sığındılar
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Sinop için fırtına, Samsun için kar uyarısı yaptı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Sinop için fırtına, Samsun için kar uyarısı yaptı.
Meteorolojinin, saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen fırtına uyarısının ardından çok sayıda yük gemisi kentin doğal limanına demirledi.
O anlar kameralara yansıdı.
Diğer yandan Meteoroloji, Samsun'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi.
Samsun-Ankara kara yolu üzerinde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği anımsatıldı.
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