  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Uyarı geldi! Limana sığındılar

2023-02-05 19:49:06
Uyarı geldi! Limana sığındılar

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Sinop için fırtına, Samsun için kar uyarısı yaptı.

#1
Foto - Uyarı geldi! Limana sığındılar

Meteorolojinin, saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen fırtına uyarısının ardından çok sayıda yük gemisi kentin doğal limanına demirledi.

#2
Foto - Uyarı geldi! Limana sığındılar

O anlar kameralara yansıdı.

#3
Foto - Uyarı geldi! Limana sığındılar

Diğer yandan Meteoroloji, Samsun'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi.

#4
Foto - Uyarı geldi! Limana sığındılar

Samsun-Ankara kara yolu üzerinde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği anımsatıldı.

ABD’den Türkiye'ye küstah tehdit! Haddinizi bilin, haddinizi
Dünya

ABD’den Türkiye'ye küstah tehdit! Haddinizi bilin, haddinizi

ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinden dolayı yaptırım gelebileceğini, G7 pazarına erişimin kaybe..
Toyota'dan flaş Türkiye kararı! Resmen çıkarıldı
Ekonomi

Toyota'dan flaş Türkiye kararı! Resmen çıkarıldı

Toyota'nın en çok satan modellerinden olan Corolla'nın, Türkiye'de fiyat listesinden çıkarıldığı ifade edildi.
Sivas'ta okullar yarın tatil edildi
Aktüel

Sivas'ta okullar yarın tatil edildi

Sivas'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Dünya’nın ikizi bulundu: Ortalığı ayağa kaldıracak, çığır açan müthiş keşif haberi! Yaşam için her kritere uyuyor
Aktüel

Dünya’nın ikizi bulundu: Ortalığı ayağa kaldıracak, çığır açan müthiş keşif haberi! Yaşam için her kritere uyuyor

31 ışık yılı uzaklıkta Wolf 1069 b adı koyulan Dünya’nın ikizi keşfedildi. Astronomlara göre bu ötegezegen hem Dünya boyutunda hem de hala a..
Elçiliklerini kapatan ülkeler süt dökmüş kediye döndüler
Avrupa

Elçiliklerini kapatan ülkeler süt dökmüş kediye döndüler

Ankara, Batılı 9 büyükelçiye temsilciliklerin eşzamanlı kapatılmasına gerekçe gösterilen tehdidin ne olduğunu sordu ve bir istihbarat varsa ..
Tuğba Ekinci'den Kürt vatandaşlarla ilgili skandal sözler
Gündem

Tuğba Ekinci'den Kürt vatandaşlarla ilgili skandal sözler

Şarkıcı Tuğba Ekinci, şoke eden bir paylaşıma imza attı. "Ben Kürtleri sevmiyorum gayet net mi?" yazan Ekinci'ye tepki yağdı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23