Uyanış Büyük Selçuklu şok etti! İşte izleyicileri mıknatıs gibi çeken özelliği...

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Pazartesi akşamları buluşmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her geçen hafta da seyircilerini daha da çok kendisine bağlıyor. Bugüne kadar yapılan tarih dizilerinde rastlamakta zorlandığımız gerçeğe yakın dövüş sahneleri, savaş anlarındaki güçlü görsellik ile etkileyen dizi, 8. yeni bölümünde de aksiyon dolu. En büyük özelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Büyük Selçuklu'nun kitlesini etkileyen özelliği...