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Medya
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Uyanış Büyük Selçuklu şok etti! İşte izleyicileri mıknatıs gibi çeken özelliği...

2020-11-15 11:55:21
Uyanış Büyük Selçuklu şok etti! İşte izleyicileri mıknatıs gibi çeken özelliği...

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Pazartesi akşamları buluşmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her geçen hafta da seyircilerini daha da çok kendisine bağlıyor. Bugüne kadar yapılan tarih dizilerinde rastlamakta zorlandığımız gerçeğe yakın dövüş sahneleri, savaş anlarındaki güçlü görsellik ile etkileyen dizi, 8. yeni bölümünde de aksiyon dolu. En büyük özelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Büyük Selçuklu'nun kitlesini etkileyen özelliği...

#1
Foto - İzleyicilerine bol aksiyon sürprizi yapacak olan TRT1 dizisi, 16 Kasım Pazartesi akşamı 8.bölümüyle ekranda olacak. Yeni bölümden yayınlanan fragmanlarda hem hikayeye yönelik önemli detaylar bulunuyor hem de görselliği ile izleyicileri kendisine mıknatıs gibi çekiyor.

İzleyicilerine bol aksiyon sürprizi yapacak olan TRT1 dizisi, 16 Kasım Pazartesi akşamı 8.bölümüyle ekranda olacak. Yeni bölümden yayınlanan fragmanlarda hem hikayeye yönelik önemli detaylar bulunuyor hem de görselliği ile izleyicileri kendisine mıknatıs gibi çekiyor.

#2
Foto - Özellikle Ekin Koç’un canlandırdığı Ahmet Sencer karakterinin müthiş bir hayran kitlesi oluştu.

Özellikle Ekin Koç’un canlandırdığı Ahmet Sencer karakterinin müthiş bir hayran kitlesi oluştu.

#3
Foto - Buğra Gülsoy dizide Sultan Melikşah ve asıl erkek karakter olmasına rağmen, Ekin Koç da Ahmet Sencer ile ondan rol çalıyor…

Buğra Gülsoy dizide Sultan Melikşah ve asıl erkek karakter olmasına rağmen, Ekin Koç da Ahmet Sencer ile ondan rol çalıyor…

#4
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri mıknatıs gibi kendisine çeken özelliği! 1

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri mıknatıs gibi kendisine çeken özelliği! 1

#5
Foto - Leyla Lydia Tuğutlu’nun Elçin hatun karakterindeki başarısı hayranlarını mutlu ederken, Sevda Erginci’nin Turna rolünde de çok iyi dönüşler aldığı ortada…

Leyla Lydia Tuğutlu’nun Elçin hatun karakterindeki başarısı hayranlarını mutlu ederken, Sevda Erginci’nin Turna rolünde de çok iyi dönüşler aldığı ortada…

#6
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri mıknatıs gibi kendisine çeken özelliği! 2

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri mıknatıs gibi kendisine çeken özelliği! 2

#7
Foto - Tabii ki dizinin en karizmatik karakterlerinden Nizamülmülk’e hayat veren Mehmet Özgür ile Hasan Sabbah olarak izlediğimiz Gürkan Uygun da diziye büyük renk katıyor.

Tabii ki dizinin en karizmatik karakterlerinden Nizamülmülk’e hayat veren Mehmet Özgür ile Hasan Sabbah olarak izlediğimiz Gürkan Uygun da diziye büyük renk katıyor.

#8
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri mıknatıs gibi kendisine çeken özelliği! 3

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri mıknatıs gibi kendisine çeken özelliği! 3

#9
Foto - Kurtlar Vadisinin yıldızı Gürkan Uygur'un oynadığı dizinin ana karakterlerinden biri olan Hasan Sabbah'a olan merak izleyicileri etkileyen en önemli kişilerden biri.

Kurtlar Vadisinin yıldızı Gürkan Uygur'un oynadığı dizinin ana karakterlerinden biri olan Hasan Sabbah'a olan merak izleyicileri etkileyen en önemli kişilerden biri.

#10
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu’nun 8. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Görsel bir şölen sizleri bekliyor, bu bölüm adeta kaçmaz dedirtecek kadar etkili sahneler bulacaksınız.

Uyanış Büyük Selçuklu’nun 8. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Görsel bir şölen sizleri bekliyor, bu bölüm adeta kaçmaz dedirtecek kadar etkili sahneler bulacaksınız.

#11
Foto - Yeni bölümü Pazartesi bölümü yayınlanacak olan dizide neler yaşanacağı merakla beklenirken ilerde Horasan Valiliği'ne atanacak olan Ahmet Sencer'in ilerde Sultan olması bekleniyor.

Yeni bölümü Pazartesi bölümü yayınlanacak olan dizide neler yaşanacağı merakla beklenirken ilerde Horasan Valiliği'ne atanacak olan Ahmet Sencer'in ilerde Sultan olması bekleniyor.

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