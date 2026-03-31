Türkiye'nin yerli S-400'ü aktif edilip ateşlendi
Çelik Kubbe’nin en üst katmanında görev yapması beklenen ve S-400'ün muadili olarak gösterilen Siper Blok-2 uzun menzilli hava savunma sisteminden güzel haber geldi.
GDH Haber'de yer alan habere göre, TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN iş ortaklığıyla yürütülen SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında geliştirilen füzenin tasarım sorumluluğu TÜBİTAK SAGE tarafından üstleniliyor.
SİPER Blok-2, Türkiye’nin uzun menzilli hava ve füze savunma kabiliyetini güçlendirmeyi hedefleyen en kritik projelerden biri olarak öne çıkıyor. Başarıyla tamamlanan atışlı test, sistemin operasyonel kabiliyete geçiş sürecinde önemli bir eşiğin aşıldığını ortaya koyuyor.
Çelik Kubbe mimarisinin en üst katmanını oluşturan sistemin; savaş uçakları, seyir füzeleri, havadan karaya mühimmatlar ve insansız hava araçları gibi geniş bir tehdit setine karşı görev yapması planlanıyor.
SİPER Blok-2, modern hava savunma ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiş ileri seviye komuta kontrol ve angajman kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.
Sistem; Çoklu hedefe aynı anda angajman, Tehdit değerlendirme ve otomatik silah tahsis, Çoklu radar verisi füzyonu, Füze ile çift yönlü veri bağı, Aktif radar arayıcı başlık ile terminal safha güdüm gibi kritik özellikler sayesinde yüksek etkinlik sunuyor.
Ayrıca sistem, Link-16 ve JREAP veri bağlantıları üzerinden Türk Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla entegre çalışarak müşterek harekât kabiliyeti sağlıyor.
SİPER Blok-2’nin 150 kilometrenin üzerindeki önleme menziliyle geniş bir hava sahasında etkin savunma sağlaması hedefleniyor. Sistem, 360 derece angajman kabiliyeti sayesinde farklı yönlerden gelen tehditlere karşı kesintisiz koruma sunuyor.
Batarya seviyesinde 100 hedefi takip edebilen sistem, aynı anda 10 hedefe angajman gerçekleştirebiliyor ve 20 füzeyi eş zamanlı olarak güdümleyebiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23