Azerbaycan'dan flaş hamle! Türkiye'den öğrenmeye geldiler
Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı ilişkiler büyüyerek devam ediyor. Dost ülke İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne kritik bir ziyaret düzenledi.
Azerbaycan Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayilov ve beraberindeki heyet, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ni (DMM) ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, iki ülke arasında medya alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve özellikle dezenformasyonla mücadelede ortak stratejilerin güçlendirilmesi ele alındı.
DMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara vurgu yapılarak, “Dezenformasyona karşı bölgesel dayanışmamızı artırıyor, medya alanındaki tecrübelerimizi dost ve kardeş ülkelerle de paylaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, DMM bünyesinde yürütülen çalışmaların kapsamı hakkında heyete detaylı bilgi verildiği belirtildi.
Ziyaret kapsamında taraflar, DMM’nin çalışma modellerini, dijital medya ortamında hızla yayılan bilgi kirliliğine karşı geliştirilen yöntemleri ve teknik iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Bunun yanı sıra, bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik stratejik iletişim projeleri, kriz dönemlerinde doğru bilginin hızlı şekilde kamuoyuna ulaştırılması ve dezenformasyonun etkilerinin en aza indirilmesine yönelik uygulamalar da görüşüldü.
Görüşmede, iki ülkenin ilgili kurumları arasında deneyim paylaşımının artırılması, ortak eğitim programları düzenlenmesi ve teknik altyapı alanında iş birliğinin derinleştirilmesi konularında karşılıklı iyi niyet vurgusu yapıldı. Yetkililer, özellikle sosyal medya platformlarında yayılan yanıltıcı içeriklere karşı daha etkin ve koordineli mücadele yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
